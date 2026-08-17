Hashley obtuvo 113 aciertos en el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM, cuatro más de los 109 que exigía Odontología en la FES Zaragoza. Sin embargo, este lunes tuvo que volver a presentar la prueba como parte del examen de control aplicado por la Universidad tras las irregularidades detectadas en el proceso de admisión.

La joven, originaria del Estado de México, aseguró que la reposición del examen genera nerviosismo e incertidumbre entre quienes sí se prepararon para ingresar.

“Lo superé. Saqué 113 y la carrera pedía 109. Sí está mal que hayan hecho trampa y que afectaran a todos los que sí nos esforzamos”, comentó antes de ingresar al Palacio de los Deportes.

Consideró que la UNAM debería abandonar los exámenes en línea para evitar que se repitan situaciones similares.

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“Esperemos que vuelvan a hacer el examen de esta manera, pero ya no en línea. Que la UNAM deje de hacer exámenes en línea porque sería lo peor que volviera a pasar esto y el próximo año fuera lo mismo”, señaló.

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Para prepararse nuevamente repasó los apuntes que tomó durante el curso que contrató para el primer examen, por el que pagó alrededor de tres mil 500 pesos.

La aspirante relató que eligió Odontología porque le atrae el trato con los pacientes y considera que es una profesión dinámica.

Su madre, Elia, afirmó que la reposición del examen representa una carga adicional para quienes ya habían alcanzado el puntaje necesario para obtener un lugar.

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“Ella ya tenía su lugar asegurado porque sí se esforzó. Llevó un curso diario, estudió mucho y ahora otra vez vienen los nervios y la incertidumbre”, expresó.

Comentó que era injusto que las acciones de quienes recurrieron a prácticas indebidas terminaran afectando a miles de aspirantes.

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“Los chicos que hicieron trampa vinieron a afectar a muchos. Lo peor es que lo publicaron. No se vale porque hubo quienes sí estudiaron y sí hicieron el esfuerzo”, sostuvo.

La madre de familia también respaldó que la UNAM regrese a la aplicación presencial de los exámenes de admisión.

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Recordó que durante la prueba en línea cualquier ruido podía activar el micrófono y poner en riesgo la continuidad del examen.

“Es muy difícil encontrar un lugar completamente silencioso. El día que ella presentó el examen había ruido en toda la cuadra y por cualquier sonido podían cancelar la prueba. Para evitar todos esos problemas, que lo hagan presencial como siempre”, afirmó.

Hashley llegó al Palacio de los Deportes tras un recorrido de aproximadamente una hora y 20 minutos desde el Estado de México para participar en el examen de control con el que la UNAM busca validar los resultados del proceso de admisión 2026.

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Aspirante confía en que bajarán los puntajes de corte

“Me siento tranquila y con fe de que ahora sí pueda entrar”, aseguró una aspirante a la licenciatura en Psicología del Sistema Escolarizado que acudió al segundo turno de la prueba de control presencial aplicada por la UNAM en el Palacio de los Deportes.

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La joven relató que en el concurso anterior obtuvo 74 aciertos, pero el puntaje de ingreso para su carrera se elevó a 86, cuando en años previos rondaba los 60 aciertos.

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“Saqué 74 y subieron mi carrera a 86. En años anteriores el puntaje era de 60, así que me faltaron casi 12 puntos”, explicó.

🗣️ “Me siento tranquila y con fe de que ahora sí pueda entrar”



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La aspirante señaló que esta es la tercera ocasión en que presenta examen para ingresar a la máxima casa de estudios, por lo que considera que llega mejor preparada y con mayor experiencia.

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“Me siento bien, me siento tranquila. El primero sí me costó trabajo, pero como ya es la tercera vez que hago examen a la UNAM, siento que ya sé a lo que voy”, comentó.

Confió en que el proceso extraordinario de revisión permita una disminución en los puntajes de corte y le abra la posibilidad de obtener un lugar. “Tengo fe en que ahorita, con todo esto que está pasando, el puntaje baje y entonces tenga posibilidad de entrar”, dijo.

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