[Publicidad]
Sólo el 49.5 por ciento de los aspirantes que fueron convocados se presentaron al examen de control en la ciudad de Oaxaca, según los datos preliminares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La máxima casa de estudios del país informó que fueron convocados un total de mil 920 aspirantes de los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, pero únicamente mil 239 descargaron su cita.
Sin embargo, sólo acudieron a repetir esta evaluación de manera presencial 952, de acuerdo con la información oficial.
Lee también Gloria Garza toma las riendas del Partido Acción Nacional en Tamaulipas; llama a reconstruir el partido
En la ciudad de Oaxaca la aplicación del examen se dividió en tres turnos, en cada uno de los cuales se esperaban entre 350 y 400 aspirantes. En el primer turno acudieron 293 y el segundo turno 309; ambos datos ya confirmados oficialmente. Mientras que en el tercer turno, asistieron 350, de acuerdo con la información preliminar de la universidad.
Durante la presentación de un corte sobre el número de asistentes al examen de control en la sede de Oaxaca, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, fue cuestionado sobre la poca asistencia de aspirantes al primer turno, y su respuesta fue que “siempre hay algunos que por alguna razón no se presentan”.
[Publicidad]
“Siempre hay algunos que por alguna razón no se presentan. Aquellos jóvenes que tenían una competencia deportiva en su momento lo demostraron; se les recalendarizó, esos casos especiales, que por supuesto, se pueden atender”, respondió.
Del total de los mil 920 aspirantes que fueron convocados, 681 no descargaron su cita para presentar el examen.
Brisa Nisdany exige a la UNAM una explicación porque no se le permitió presentar el examen de control; había obtenido puntuación perfecta
dmrr/rmlgv
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Refuerzan seguridad en Mazatlán con mil 700 marinos; asegura armas, drogas y vehículo con reporte de robo
Nación
Andy López informa que le quitaron la visa; “es una canallada”, dice
Cultura
Javier Camarena abre Feria del libro de Antropología e Historia
Estados
Muere Viviana Aguilar, primera víctima de explosión de pipa Tomza en Cuernavaca; protegió a su hijo de la onda expansiva
Al día
Ecatepec transforma callejón inseguro de Jardines de Santa Clara en Sendero Seguro
Espectáculos
César Costa cumple 85 años y celebra con su libro "Lo mío fue un sueño"
Espectáculos
Alfonso Obregón pide apoyo por sismo en Colombia y le sacan sus trapitos al sol
Al día
VIDEO: Turista denuncia cobro de 500 pesos por un mango y unas tunas, en Ensenada