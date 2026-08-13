Sólo el 49.5 por ciento de los aspirantes que fueron convocados se presentaron al examen de control en la ciudad de Oaxaca, según los datos preliminares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La máxima casa de estudios del país informó que fueron convocados un total de mil 920 aspirantes de los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, pero únicamente mil 239 descargaron su cita.

Sin embargo, sólo acudieron a repetir esta evaluación de manera presencial 952, de acuerdo con la información oficial.

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En la ciudad de Oaxaca la aplicación del examen se dividió en tres turnos, en cada uno de los cuales se esperaban entre 350 y 400 aspirantes. En el primer turno acudieron 293 y el segundo turno 309; ambos datos ya confirmados oficialmente. Mientras que en el tercer turno, asistieron 350, de acuerdo con la información preliminar de la universidad.

Durante la presentación de un corte sobre el número de asistentes al examen de control en la sede de Oaxaca, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, fue cuestionado sobre la poca asistencia de aspirantes al primer turno, y su respuesta fue que “siempre hay algunos que por alguna razón no se presentan”.

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“Siempre hay algunos que por alguna razón no se presentan. Aquellos jóvenes que tenían una competencia deportiva en su momento lo demostraron; se les recalendarizó, esos casos especiales, que por supuesto, se pueden atender”, respondió.

Del total de los mil 920 aspirantes que fueron convocados, 681 no descargaron su cita para presentar el examen.

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