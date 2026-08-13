Brisa Nisdany García Santiago, oaxaqueña que obtuvo puntuación perfecta, exigió a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) una explicación sobre porque no se le permitió el registro para la aplicación del examen de control.

La joven, originaria de San Baltazar Guelavila - una comunidad zapoteca de Oaxaca -, acudió al hotel en que se celebra la prueba presencial a los aspirantes en la capital del estado, acompañada de su padre Pablo García Manuel.

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Con llanto, Brisa Nisdany consideró injusta esta situación y recordó que desde un principio ella manifestó estar dispuesta a presentar nuevamente el examen para demostrar que obtuvo su calificación limpiamente.

Hoy, en la ciudad de Oaxaca se realiza el examen de control en el que se espera la asistencia de mil 920 aspirantes. Desde las cuatro horas de la mañana, algunos jóvenes acompañados de sus padres arribaron a la sede para la presentación de la prueba.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

El primer turno será de 09:00 a 12:00 horas, el segundo turno de 13:00 a 16:00 horas y el tercer turno de 17:00 a 20:00 horas. Cada examen consta de 120 reactivos y los jóvenes dispondrán de un tiempo máximo de tres horas para responderlos. En la capital oaxaqueña se presentaron estudiantes de Chiapas, Guerrero y Ciudad de México.

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Pablo García, padre de Brisa Nisdany, descartó presentar una queja o denuncia ante instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras, porque implica tiempo y recursos económicos con los que su familia no cuenta.

El director general de Comunicación Social de la UNAM, Mauricio López, aseguró que desde ayer las autoridades universitarias se comunicaron con la familia de Brisa y acordaron reunirse la próxima semana para revisar su caso. El funcionario no quiso adelantar las causas por las cuales la joven oaxaqueña no pudo obtener el registro para el examen de control.