La epidemia de ébola, que avanza a una velocidad sin precedentes, se extendió a una sexta provincia en la República Democrática del Congo (RDC), en el norte del país, dijo el director de la agencia de salud de la Unión Africana (Africa CDC), Jean Kaseya.

RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, su 17ª epidemia de ébola, ya considerada como la más importante de su historia y en vías de convertirse también en la más mortífera.

Hasta ahora, cinco provincias congoleñas se habían visto afectadas: Ituri (fronteriza con Uganda y Sudán del Sur), Kivu del Norte, Kivu del Sur, Alto Uelé y Tshopo.

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A esa lista se añade ahora la provincia de Bajo Uelé, en el norte del país y fronteriza con la República Centroafricana.

Una persona falleció a causa de ébola en Bajo Uelé, después de haber viajado desde Alto Uelé (noreste), afirmó Kaseya durante un intercambio en línea con periodistas el jueves.

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La actual epidemia causó más de 2 mil 128 muertos de 4 mil 566 casos confirmados, solo tres meses después de su declaración, según las autoridades.

El brote más mortífero registrado en el país causó cerca de 2 mil 300 muertos entre los 3 mil 500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.

Originaria de la provincia de Ituri (noreste), la actual epidemia azota a varias provincias del noreste y del este, algunas densamente pobladas, donde la presencia del Estado es frágil y las infraestructuras sanitarias están muy desprovistas.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia en un plazo de tres meses.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica, causó la muerte de más de 15 mil personas en África en los últimos 50 años.

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