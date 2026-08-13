La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al PAN por pedir derecho de réplica en las conferencias mañaneras de Palacio Nacional y después de que anunció un paquete de reformas para frenar el acoso a los medios y periodistas con el fin de frenar la censura.

“Que den su conferencia de prensa”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en el Salón Tesorería.

Mencionó que las y los panistas tienen acceso a los medios de comunicación y a las redes sociales, además que como son servidores públicos podrían usar recursos para organizar sus propias conferencias.

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Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN. Foto: Cuartoscuro/ Edgar Negrete

“Ellos tienen acceso a las redes, tiene acceso cualquier ciudadano, y a los medios de comunicación pues pueden convocarlos a través de sus fracciones”, dijo.

Aseguró que el ejercicio de la mañanera es “de información” y “de debate público”: “De debate, y de ideas, y de acciones, y de información permanente de lo que hace el gobierno”, sostuvo.

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“Vamos a seguir con el debate y vamos a seguir con el derecho de réplica porque si hay mucha noticia falsa, y todos pueden hacer el mismo ejercicio. Tiene su chiste sostener todos los días”, declaró.

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PAN busca frenar acoso a medios y periodistas

La dirigencia nacional del PAN y legisladores anunciaron un paquete de reformas para frenar el acoso a los medios y periodistas con el fin de frenar la censura, así como modificaciones en materia de derecho de réplica que incluya a las conferencias mañaneras.

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Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, expuso que los lineamientos en materia de derecho de audiencias de la 4T “es un intento de censura” a los medios de comunicación electrónicos.

La reforma del PAN plantea modificar el artículo 38 constitucional para establecer sanciones contra servidores públicos que utilicen recursos del Estado para amedrentar, acosar, denostar o intentar silenciar a periodistas, organizaciones civiles o ciudadanos que cuestionen al poder.

Asimismo, reformar la Ley de Derecho de Réplica para establecer plazo de un máximo de tres días para responder a una solicitud de réplica.

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