Si estás buscando un buen plan para disfrutar este fin de semana, Ticketmaster tiene una promoción que puede ayudarte a ahorrar.

Durante su tradicional Jueves de 2x1, algunos conciertos y obras de teatro seleccionados cuentan con entradas al dos por uno, una oportunidad para disfrutar de tus artistas favoritos o vivir una noche de teatro acompañado sin pagar dos boletos completos.

La oferta incluye diferentes opciones de entretenimiento, por lo que seleccionamos tres conciertos y tres obras de teatro que vale la pena considerar.

3 conciertos y 3 obras de teatro para aprovechar el 2x1 en Ticketmaster

Paty Cantú

Paty Cantú es una de las cantautoras más destacadas del pop mexicano contemporáneo. Originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera musical como integrante del dúo Lu antes de emprender un exitoso camino como solista, consolidándose gracias a su talento para componer y su estilo fresco que combina pop, balada y sonidos urbanos.

Sam Smith

Sam Smith es una de las figuras más fascinantes y talentosas del pop contemporáneo. Su carrera no solo destaca por poseer un registro vocal prodigioso, sino por haber experimentado una de las metamorfosis artísticas e identitarias más honestas de la industria musical reciente.

Jesse & Joy

Con casi dos décadas marcando la pauta del pop acústico y romántico en español, los hermanos Huerta saben perfectamente cómo tocar las fibras más sensibles de su audiencia.

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El Fantasma de la Ópera

El montaje de El Fantasma de la Ópera en México marcó un hito en la historia del teatro musical en Latinoamérica.

La Novicia Rebelde

La Novicia Rebelde es uno de los musicales más emblemáticos e influyentes de la historia del teatro y el cine.

Mentiras el Musical

Mentiras el Musical no es solo un espectáculo teatral: es el fenómeno pop más grande e influyente en la historia del teatro musical en México.