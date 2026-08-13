Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y especialistas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) rescataron a cuatro estudiantes que se extraviaron mientras realizaban una caminata en la zona del Cuarto Dínamo, en la alcaldía La Magdalena Contreras.

El grupo, integrado por dos hombres y dos mujeres, todos de 21 años de edad, perdió el camino de regreso mientras recorría el parque recreativo Los Dinamos.

El auxilio fue solicitado luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente recibieron el reporte sobre las personas extraviadas.

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Policías sectoriales acudieron al lugar y lograron establecer comunicación telefónica con uno de los jóvenes, quien informó que se encontraban cerca de un río y proporcionó las coordenadas de su ubicación.

Con estos datos, los uniformados trazaron una ruta para llegar hasta ellos e implementaron un dispositivo de búsqueda y rescate, con el apoyo de especialistas del ERUM y personal del parque Los Dinamos.

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Después de varias horas de búsqueda, los elementos localizaron a los cuatro jóvenes, quienes se encontraban visiblemente asustados, pero sin lesiones aparentes.

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Los rescatistas los condujeron hasta la entrada principal del parque, donde paramédicos del ERUM los valoraron y determinaron que se encontraban estables y clínicamente sanos.

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Una vez que se tranquilizaron, los estudiantes agradecieron a los policías y rescatistas por las labores realizadas para ayudarlos a regresar a salvo.

Antes de retirarse, recibieron recomendaciones para evitar nuevos incidentes durante sus recorridos por zonas boscosas y de montaña.

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La SSC exhortó a los visitantes de este tipo de espacios a informar a familiares sobre su ubicación y el horario estimado de regreso, además de permanecer en los senderos establecidos.

También recomendó llevar suficiente agua y alimentos, una batería externa para el teléfono celular, ropa abrigadora y calzado adecuado para terrenos resbalosos, principalmente durante la temporada de lluvias.

LL