Los scooters de las empresas Lime, Whoosh y Jet continúan en calles de la Ciudad de México, pese a que las unidades debían ser retiradas desde el 8 de agosto, de acuerdo con el permiso temporal otorgado a las firmas por la Secretaría de Movilidad (Semovi), en el marco de la celebración del Mundial 2026.

El Permiso Temporal para la Prestación del Servicio de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable, que obtuvo EL UNIVERSAL vía transparencia, revela que las empresas de monopatines tenían hasta el 10 de agosto para retirar los scooters tras la conclusión del permiso que duró dos meses.

No obstante, en un recorrido hecho por este diario se constató que los scooters de las tres marcas siguen operando en estaciones ubicadas sobre la calle Coruña y Aniceto de Zamacois; en la calle Manuel Flores y Calzada San Antonio Abad, en las alcaldías Cuauhtémoc y BJ.

De acuerdo con el permiso temporal, el incumplimiento obliga a la Semovi a “realizar gestiones conducentes para el retiro y resguardo de las unidades por cuenta y costo de las tres empresas conforme a la normatividad aplicable”.

EL UNIVERSAL consultó a la secretaría sobre la permanencia de los monopatines en las calles de la capital, a lo que respondió que el servicio de scooters está en periodo de evaluación, ya que concluyó el pasado 8 de agosto.

“La prueba piloto era hasta el 8 de agosto, y están en periodo de evaluación una vez que concluyó [el permiso temporal]. Se corroborará si se retiran o permanecen en la calle”, aseguró.

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También se consultó a la dependencia si se dará un periodo de gracia a las tres empresas o si habrá sanciones por no retirar las unidades; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

El documento expone que concluido el permiso, las unidades deben retirarse “dentro de un plazo no mayor a dos días hábiles y asumir los costos relacionados. En caso de incumplimiento, la secretaría podrá realizar las gestiones conducentes para el retiro y resguardo de las unidades por cuenta y costo de las empresas, conforme a la normatividad aplicable”.

El permiso temporal señala que Lime, Whoosh y Jet operan hasta mil vehículos de micromovilidad (monopatines eléctricos) cada uno —es decir, 3 mil en total— por un periodo comprendido entre el 10 de junio al 8 de agosto de 2026, en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

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También señala que “en caso de que las partes acuerden una prórroga, ésta quedará condicionada al cumplimiento satisfactorio de las obligaciones establecidas en el presente convenio (...)”.

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