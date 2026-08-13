La mañana de este miércoles, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y de la alcaldía Miguel Hidalgo colocó sellos de suspensión de actividades en las rejas que delimitan el área donde este martes ocurrió el derrumbe de un edificio en la colonia Escandón.

Sobre los sellos, el personal colocó el folio, número de expediente y la fecha de este miércoles. Esto, luego de que la mañana del martes se registrara el colapso de un inmueble que estaba en proceso de demolición, ubicado en la calle Minería 154, esquina con el Viaducto Miguel Alemán.

Ayer, durante un recorrido por la zona se observó que los escombros ya fueron retirados y el área permanece limpia, por lo que la circulación vehicular continúa con normalidad.

Personal de la alcaldía indicó que durante la noche se realizaron los trabajos de retiro y limpieza de los escombros.

“En la noche lo quitaron y ahorita sólo estamos colocando esto, se suspende y quién sabe cuándo vuelva a trabajar”, comentó uno de los trabajadores de la alcaldía encargado de colocar las lonas.

En los sellos colocados en el sitio se advierten sobre las sanciones contempladas en el artículo 286, entre ellas penas de dos a siete años de prisión y hasta 500 días de multa.

[Publicidad]

El derrumbe del inmueble dejó a un motociclista que transitaba por la zona herido, además de daños en un vehículo particular.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en el predio hay cinco inmuebles, uno de los cuales ya había sido demolido; el incidente ocurrió mientras se intervenía el segundo, donde se se encontraban oficinas de la empresa ICA.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.