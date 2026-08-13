La Cineteca Nacional publicó Epifanías de la luz, libro de la investigadora y escritora Adriana Bellamy (Ciudad de México, 1979) sobre Krzysztof Kieslowski. El título alude a las preocupaciones metafísicas, estéticas y espirituales que atravesaron su obra: el azar —que para el cineasta polaco fue otro de los nombres de Dios, afirma Bellamy— y cualidades como la textura, la iluminación y la temperatura en su manejo de la luz.

La invitación a escribir sobre Kieslowski fue hecha por Nelson Carro, director de Difusión y Programación, para acompañar la retrospectiva dedicada al periodo polaco de Kieslowski como parte de la Semana de Cine Polaco.

“Mi primer encuentro con Kieslowski fue con la trilogía Tres Colores, películas que lo catapultaron al reconocimiento internacional. Luego vi algunas películas como La doble vida de Verónica. Al hacer esta revisión, me encontré que ya estaban presentes muchos de los elementos que me habían llamado la atención de la trilogía, es decir, el trabajo con el azar, las películas interconectadas, la alternancia entre el color y, en los documentales, el blanco y negro”.

Dice que, con estos elementos, Kieslowski traza una constante poética, una cartografía de relaciones entre diversas figuras, una vía de reflexión sobre la condición humana que permea sus estructuras narrativas y motivos estilísticos.

Entre las casi 50 películas y documentales dirigidas por Kieslowski, Bellamy hizo una selección que abarca cada etapa de su trayectoria. Los títulos son pocos en el último periodo, pero en la etapa documental, explica, seleccionó las cintas donde ya se distinguen sus marcas y búsquedas estéticas, “en torno a la reflexión del documento fotográfico y, luego cinematográfico. Es visible en los retratos generacionales de Cabezas parlantes y otro tipo de películas de este corte que ya van apuntando hacia ciertas preocupaciones en su periodo ficcional”.

La obra de Kieslowski transita de lo político a lo metafísico: desde una mirada crítica y una exploración de las instituciones burocráticas de la Polonia comunista de la década de los 60 hasta la inquietud por lo espiritual, añade.

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Krzysztof Kieslowski: epifanías de la luz se presenta hoy en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Con Bellamy estarán Jorge Ayala Blanco, Nelson Carro, Sonia Riquer y Mónica Corona.

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