El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, un firme defensor de los asentamientos israelíes en Cisjordania, calificó el jueves de "terrorismo" el asedio impuesto por colonos israelíes contra varias familias palestinas.

Desde el domingo, colonos israelíes mantienen cercadas varias viviendas palestinas en Qusra, cerca de Naplusa, en el norte de Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967.

Entre las propiedades afectadas figura la de un ciudadano estadounidense.

Los residentes aseguran que han quedado aislados y sin acceso a alimentos ni a otros suministros básicos.

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"Las acciones de quienes llevaron a cabo este horrible acto de terrorismo destinado a intimidar y acosar a esta familia son repugnantes", escribió Huckabee en la red social X, en respuesta a críticas sobre la reacción de Washington. "No hay excusa para un comportamiento tan propio de matones", añadió.

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Sus declaraciones resultan especialmente llamativas, ya que Huckabee, pastor evangélico y figura cercana al movimiento de colonos, ha respaldado en el pasado los asentamientos israelíes en Cisjordania y ha rechazado la creación de un Estado palestino.

El ejército israelí envió el miércoles tropas a la zona y retiró una tienda de campaña instalada por los colonos, pero testigos aseguraron que estos permanecieron en el lugar y continuaron el bloqueo. Luego, las fuerzas armadas anunciaron el despliegue de un nuevo batallón para tratar de restablecer el orden.

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Según Huckabee, Israel actuó a petición de Estados Unidos, su principal aliado, a pesar de los desacuerdos que sus dirigentes, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, han exhibido en los últimos meses, especialmente sobre la propuesta estadounidense para la Franja de Gaza.

Poco después de las declaraciones del embajador estadounidense, varios dirigentes israelíes, incluido el ministro de Defensa, Israel Katz, acudieron al asentamiento de Ganim, en el norte de Cisjordania, que fue reinaugurado este jueves.

Ganim fue uno de los cuatro asentamientos desmantelados en 2005 en el marco del plan de retirada impulsado por el entonces primer ministro Ariel Sharon.

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Sin embargo, tres de ellos han sido reconstruidos bajo el actual gobierno de Netanyahu, en un contexto de aceleración de la expansión de las colonias israelíes y de legalización de puestos avanzados levantados sin autorización oficial.

"Hemos regresado a Ganim y hemos regresado para quedarnos", declaró durante la ceremonia el ministro de Defensa, Israel Katz.

Actualmente, más de 500 mil israelíes viven en asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales según el derecho internacional, en un territorio habitado por cerca de tres millones de palestinos.

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Ejército israelí evacúa viviendas palestinas en operación contra colonos en Cisjordania

El Ejército israelí desalojó siete viviendas palestinas de la aldea de Qusra (Cisjordania ocupada) en una operación para evacuar a un grupo de colonos que lleva cuatro días asediando a los habitantes del pueblo y limitando su libertad de movimiento.

Abdul Azim Al Wadi, jefe del consejo de Qusra, indicó que entre los hogares palestinos desalojados están las tres casas -conformadas por 16 vecinos- que cercaron los radicales judíos, y en cuyo patio trataron de establecer un puesto de avanzada (inicio de asentamiento colono) ante la pasividad, e incluso connivencia, de las tropas israelíes hasta el miércoles.

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"Este es un asunto muy grave. El ejército debería estar expulsando a los colonos, no a los palestinos. Han desalojado a los residentes y los soldados se encuentran dentro de las casas. Nos han dicho que permanecerán allí hasta el domingo por la mañana. Esto supondrá un grave problema para los residentes de Qusra", dijo Azim Al Wadi.

"Es la primera vez en la historia" del pueblo que sucede algo así, añadió en declaraciones desde Ras el Ein, montaña adyacente a Qusra, debido al cierre de la aldea por parte del Ejército.

Según el jefe del consejo de Qusra, las familias afectadas han sido movilizadas momentáneamente a otros domicilios de la localidad, mientras comparte con EFE vídeos tomados por vecinos este mediodía en los que los colonos supuestamente deambulan por el pueblo ante la pasividad de los soldados.

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