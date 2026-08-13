Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, informó que, como parte de su compromiso, se comunicó con los legisladores Arturo Ávila (Morena) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI), quienes ayer protagonizaron un pleito entre jaloneos, insultos y empujones en el marco de la Comisión Permanente en el Senado.

Por medio de redes sociales, la diputada panista compartió que, con mucho respeto a las posiciones ideológicas y personales, les exigió que se conduzcan con "civilidad" y les pidió crear espacios de diálogo constructivo.

Agregó que ambos diputados federales de Morena y el PRI fueron respetuosos a su llamado y destacó la importancia de que "estos episodios no le ayudan a México".

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Los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) Arturo Ávila (Morena), se enfrentaron verbalmente en el Patio del Federalismo (12AGOSTO2026). Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

"Tenemos que regresarle la honorabilidad a la política, y eso empieza por comprometernos a conducirnos con templanza y civilidad en estos tiempos tan complejos", expresó la presidenta de San Lázaro en su cuenta de X.

Ayer, ambos diputados protagonizaron un episodio de dimes y diretes entre acusaciones de narcotráfico y censura que comenzó cuando el priista lanzó comentarios diciendo que Arturo Ávila es el "vocero del narco" y "representa al crimen organizado".

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En respuesta a los señalamientos, el morenista arremetió diciendo que Mancilla era "el porro de Alito", en referencia a Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, presidente nacional del Revolucionario Institucional y quien hace un año protagonizó una trifulca con Gerardo Fernández Noroña en plena sesión legislativa.

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🔴 Pelea entre diputados de Morena y el PRI



El problema sucedió en la permanente entre el diputado Arturo Ávila de Morena y el diputado del PRI, Carlos Eduardo Mancilla.#VIDEO: Luis Carlos Rodríguez pic.twitter.com/GTc0UNc05A — El Universal (@El_Universal_Mx) August 12, 2026

“Este pinche asesino me está amenazando... cobarde… eres un pinche narco, ¿por qué huyes?”, respondió el priista ante los comentarios de su opositor.

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Aunque el pleito no pasó a los golpes, se registraron algunos empujones y por un momento ambos legisladores quedaron frente a frente entre el bullicio de más diputados y medios de comunicación.

Luego del episodio, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, condenó el altercado y acusó que “el PRI responde con violencia" y que "cada vez que el pueblo les niega la razón, recurren a la violencia" y a las amenazas.

En redes sociales, la lideresa nacional respaldó al diputado Arturo Ávila y afirmó que seguirán denunciando que Alito Moreno “es un corrupto y traidor a la patria”.

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