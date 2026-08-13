León.- El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) facilitó miles de laptops a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la aplicación del examen digital presencial en la Ciudad de México.

Joaquín Narro Lobo, titular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), informó que los dispositivos se emplearán los días 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes.

El funcionario de la UNAM señaló que para la evaluación presencial en la sede de León se instalaron poco más de 700 laptops de la institución.

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Los equipos se aprovecharán en las cuatro etapas del Concurso de Selección de Ingreso a licenciatura para el ciclo 2026-2028, previstas en la sede regional de León para el 12 y 13 de agosto, para su utilización en las cuatro jornadas de exámenes en esta ciudad.

La UNAM consideró el registro de 58 mil 783 participantes en cuatro sedes, la más numerosa en la CDMX.

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El directivo dijo que la institución ha recibido una cantidad importante de correos electrónicos por parte de los aspirantes a ingresar a la Máxima Casa de Estudios y todos están siendo contestados y les seguirán dando respuesta.

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Las inquietudes tienen que ver sobre las sedes del examen presencial, horarios y sobre no poder ingresar al portal de la universidad.

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A finales del mes se publicarán los resultados de quienes son las personas que ingresaron a alguna de las 134 licenciaturas que imparte la UNAM.

El ciclo escolar comenzará el 31 de agosto próximo.