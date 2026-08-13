Metrópoli | 13-08-26 | 10:09 | Actualizada | 13-08-26 | 10:13 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso para este jueves 13 de agosto en la Ciudad de México.

Se espera cielo medio nublado a nublado, con lluvias fuertes puntuales y chubascos, que pueden estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo.

Este pronóstico de lluvias se mantendrá en la mator parte de la CDMX, entre las 16:00 y las 20:00 horas.

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Los vientos serán variables de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

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