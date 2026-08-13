La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 13 de agosto se tiene prevista una manifestación de la Unión General de Trabajadores de México a partir de las 6 horas, en Palacio Nacional; exigen la toma de nota para el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en el que se certifica y da fe de la elección de sus directivos y comités ejecutivos.

El colectivo Va por Cuba se reunirá a las 11 horas en el Zócalo capitalino para conmemorar los 100 años del nacimiento de Fidel Castro y realizar la jornada "¡La solidaridad no se detiene!", en la que llevarán a cabo diversas actividades artísticas y culturales, así como el acopio de alimentos y medicamentos.

La sección XXII de la CNTE se reunirá a las 10 en Palacio Nacional para una mesa tripartita con la jefa de Ejecutivo Federal y autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca, la cual tiene como propósito brindar cobertura y abordar asuntos relacionados con el magisterio oaxaqueño.

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Representantes de la iniciativa Libertad para Morir se reunirán a las 12 horas, en el Centro Nacional de las Artes, para la recolección de firmas a favor de la propuesta ciudadana "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México", la cual busca permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables reciban asistencia para una muerte digna.

El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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Defensores de los animales se manifestarán a las 12:45 en el restaurante Santa Foodies Plant Based, en la colonia Del Valle Norte, con la finalidad de visibilizar el descontento ciudadano ante el maltrato animal y presionar a las autoridades para generar cambios sustanciales en la protección de los animales, así como en desacuerdo con la Ley General del Bienestar Animal.

La Asamblea por el Común y Contra la Guerra se reunirá a las 17:30 horas, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la colonia Xoco. A casi 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán una reunión con la finalidad de coordinar las acciones a seguir para continuar con la exigencia de esclarecimiento de los hechos.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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Integrantes de la comunidad triqui protestarán a lo largo del día en las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza para solicitar espacios para la venta de sus artesanías en la "XIL Fiesta de las Culturas Indígenas", que se lleva a cabo en el Zócalo capitalino.

mahc/LL