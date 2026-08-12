La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibirá este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional a dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con quienes buscará restablecer el diálogo y atender demandas generales del magisterio disidente de Oaxaca.

El encuentro quedó acordado el 31 de julio luego de que la secretaria general de la Sección 22, Yenny Pérez Martínez, interceptó a la presidenta previo a un evento en Oaxaca.

— "¿Habría posibilidad que fuera en estos días que está usted aquí en este estado?", preguntó Pérez.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 12 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

— "Está difícil, porque yo voy a estar aquí hasta el domingo, pero lo recibo ahí en la Ciudad, si quieren. Los puedo recibir el jueves 13 de agosto, ahí en la Ciudad", respondió la Presidenta.

La cita quedó programada para las 11:00 horas de este jueves en Palacio Nacional.

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¿Qué exige la CNTE?

La sección 22 busca la derogación del esquema de pensiones establecido en la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales demandas que ha sostenido la CNTE durante sus movilizaciones.

Además, la instalación de una mesa resolutiva con la Presidenta para revisar acuerdos pendientes relacionados con recursos para uniformes escolares, contrataciones, recategorizaciones y otros asuntos administrativos.

Ante las movilizaciones, el gobierno federal planteó mecanismos de diálogo para construir un nuevo esquema de ascensos mediante una consulta directa con las bases magisteriales.

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La tensión comenzó a disminuir después de que se anunció una transferencia de 800 millones de pesos del gobierno federal para fortalecer la educación en Oaxaca.

La reunión de este jueves abrirá así una nueva etapa de diálogo entre la Presidenta y la Sección 22, que llega a Palacio Nacional con una agenda de demandas administrativas y compromisos pendientes, aunque la discusión sobre el sistema de pensiones continuará siendo uno de los temas de fondo para el magisterio disidente.

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