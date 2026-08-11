La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México está listo para enviar ayuda humanitaria a Colombia, tras el reciente sismo de magnitud 7.4 que ha dejado hasta esta mañana 224 personas fallecidas.

En su conferencia mañanera de este martes 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que sólo esperan la solicitud formal del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella para enviar el apoyo.

“Está preparado el operativo por parte de la Sedea”, dijo la titular del Ejecutivo federal al destacar el Operativo Cali.

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El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), indicó que se recibió la instrucción presidencial para preparar personal que lleve la ayuda a Colombia.

Describió que se activó el agrupamiento Cali, “muy similar al que apoyó a Venezuela”, integrado por un general, grupo de comando, 255 militares, binomios caninos y personal médico. Son 8 mil 798 despensas en condiciones de embarcarse en los aviones, resaltó el general Trevilla.

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El titular de la Sedena destacó también que podrían enviarse cuatro toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de herramientas, teléfonos satelitales y tiendas de campaña, entre otros insumos.

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Expuso que la idea sería que sean trasladados los apoyos en dos aviones Boeing, y el personal en un avión Hércules 130 y un avión Sparta, directamente al aeropuerto de Cali.

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“Estamos esperando la solicitud formal del gobierno de Colombia, estamos listos para el momento que nos digan”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

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