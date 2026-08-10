[Publicidad]
Tras el terremoto de magnitud 7.4 que se sacudió este lunes el oeste de Colombia, el presidente Abelardo De La Espriella declaró el desastre de carácter nacional para atender la tragedia que ha cobrado la vida de decenas de personas.
La decisión se tomó luego de una reunión en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la que se evaluaron todas las afectaciones por el terremoto, que deja emergencias principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.
Este estado de emergencia es un mecanismo que permite al presidente de la República adoptar medidas excepcionales cuando, como en este caso, ocurren crisis graves e inminentes que amenazan la economía, el orden social, el ambiente o la estabilidad del país.
Lee también Sismo de 7.4 sacude Colombia; reportan decenas de muertos, sigue aquí el minuto a minuto
Una vez declarada la emergencia, el gobierno puede expedir decretos legislativos destinados a conjurar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan.
De acuerdo con un primer balance, De La Espriella reportó:
[Publicidad]
- 111 fallecidos
- 87 heridos
- 37 viviendas destruidas
- 61 edificios colapsados
- 18 centros de salud averiados
- 18 vías afectadas
La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.
*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.
[Publicidad]
Más información
Mundo
VIDEO: "¡Por favor, tranquilos!"; así vivieron periodistas el terremoto en Colombia
Mundo
VIDEO: "Por poquito y no salimos"; padre narra cómo salvó a su bebé durante terremoto en Pereira
Espectáculos
Así fue el último encuentro de Harry Styles con sus fans antes de su sexto concierto en México
Estados
Detienen a Irvin Pisté, alcalde de Kinchil, Yucatán, en el Ayuntamiento; señalan posible incumplimiento de pensión
Showbiz
Laura Flores y Aylín Mujica viven el terremoto de 7.4 en Colombia: “Se sintió feo”
Showbiz
“No estoy buscando protagonismo”: La Beba aclara qué relación tenía con César Gastélum
Noticias
Netanyahu rechaza el plan de Trump para Gaza y el presidente insiste: “La relación es muy buena”
Noticias
Trump exige reparaciones de guerra a Irán y endurece las negociaciones por el estrecho de Ormuz