Tras el terremoto de magnitud 7.4 que se sacudió este lunes el oeste de Colombia, el presidente Abelardo De La Espriella declaró el desastre de carácter nacional para atender la tragedia que ha cobrado la vida de decenas de personas.

La decisión se tomó luego de una reunión en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la que se evaluaron todas las afectaciones por el terremoto, que deja emergencias principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

Este estado de emergencia es un mecanismo que permite al presidente de la República adoptar medidas excepcionales cuando, como en este caso, ocurren crisis graves e inminentes que amenazan la economía, el orden social, el ambiente o la estabilidad del país.

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Una vez declarada la emergencia, el gobierno puede expedir decretos legislativos destinados a conjurar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan.

De acuerdo con un primer balance, De La Espriella reportó:

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111 fallecidos

87 heridos

37 viviendas destruidas

61 edificios colapsados

18 centros de salud averiados

18 vías afectadas

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.

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