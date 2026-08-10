Colombia despertó este lunes con un terremoto de magnitud 7.4 que ha dejado más de un centenar de muertos, decenas de heridos y edificios colapsados.

Se reportan graves daños materiales en aeropuertos, hospitales y carreteras en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle.

Aunque en varias ciudades la gente dijo que sintió que el terremoto se prolongó más de 4 minutos, se habla de una duración de tan solo 96 segundos.

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Según expertos, esto se produce porque las llamadas ondas sísmicas llegan en momentos distintos y continúan propagándose, haciendo vibrar terrenos y estructuras.

El reporte oficial indica que el epicentro del terremoto fue en el municipio de San José del Palmar, en el suroriente del departamento de Chocó, que limita con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca.

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Rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio colapsado en Pereira, Colombia. FOTO: ROBERTO BETANCOURT. AFP

Incomunicados

En diálogo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, el alcalde del municipio de San José aseguró que por ahora no hay reporte de muertos en esa población, pero sí varios heridos y cerca de 400 viviendas afectadas.

Y la personera de ese mismo municipio aseguró que la única vía de acceso está cerrada, lo que ha hecho imposible desalojar hacia otras ciudades a los pacientes que fueron sacados de los hospitales.

Según reportes oficiales, de los mas de 71 muertos, tres son niños en el municipio de Calima Darién, en el departamento del Valle del Cauca.

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Hasta el momento no se conocen las identidades de los fallecidos.

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La Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, en Manizales, Colombia, afectada tras el terremoto. FOTO: JOHN JAIRO BONILLA. EFE

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado por lo menos seis replicas que se han dado desde que se presentó el fuerte terremoto.

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El movimiento impactó lo que se conoce como eje cafetero, que abarca los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Precisamente la ciudad de Pereira, en Risaralda, fue una de las más afectadas, con al menos 12 estructuras colapsadas y una veintena de fallecidos. Hay, además, decenas de desaparecidos.

Más de 10 aeropuertos presentan afectaciones. "Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infrastructura", señaló Aeronáutica Civil.

El presidente Abelardo De La Espriella declaró desastre de carácter nacional para atender la crisis.

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Ciudadanos buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio colapsado en Cali, Colombia. FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO. AFP

La medida fue tomada luego de una reunión en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y permite que el gobierno pueda expedir decretos legislativos destinados a conjurar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan.

El sismo volvió a poner la atención sobre una de las regiones con mayor actividad sísmica de Colombia. El Pacífico es una de las principales zonas donde se concentra la actividad sísmica del país, una condición que está relacionada directamente con la configuración tectónica de la región y, particularmente, con el movimiento de la placa de Nazca.

Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7.4 en Quibdó. FOTO: JEAN ARRIAGA. EFE

Colombia es un territorio sísmicamente activo. El Servicio Geológico Colombiano estima que, en promedio, pueden ocurrir alrededor de 2 mil 500 sismos al mes en el país. Aunque la mayoría no son percibidos por la población, estos movimientos son registrados de manera permanente por la Red Sismológica Nacional.

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