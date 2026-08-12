El terremoto de magnitud 7.4 en Colombia ocurrido la mañana del lunes 10 de agosto dejó una escena que rápidamente conmocionó a las redes sociales. Mientras los equipos de emergencia concentraban sus esfuerzos en localizar a personas con vida entre los escombros, una familia esperaba poder recuperar el cuerpo de una mujer que murió al intentar evacuar un edificio en Cali.

Una mujer observa vehículos destruidos tras el terremoto que afectó a la ciudad, mientras voluntarios y rescatistas remueven escombros en busca de sobrevivientes (11/08/2026). Foto: AFP

La tragedia quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes sociales y que mostraban los momentos posteriores al movimiento telúrico. Entre esas imágenes apareció el caso de Merzory, una mujer que falleció mientras bajaba por las escaleras de un edificio ubicado en Chiminangos II, al nororiente de Cali.

Tras la difusión de las imágenes, una joven identificada como Gissela -quien dijo ser su hija- publicó un video para solicitar ayuda profesional y explicar la situación que enfrentaba su familia.

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Joven pide ayuda para sacar el cuerpo de su mamá

En la grabación que se volvió viral, la joven explicó que los equipos de emergencia todavía no habían podido retirar a su madre debido a que las labores de rescate estaban concentradas en las personas que permanecían con vida y atrapadas entre los escombros.

Ante ello, aseguró que comprendía la prioridad de los rescatistas, pero también pidió que se atendiera el caso de su familia, pues señaló que el cuerpo de su mamá permanecía expuesto y comenzaba a presentar signos de descomposición.

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La situación se volvió todavía más dolorosa para sus familiares porque, según Gisele, varias personas se acercaban al lugar para tomar fotografías y grabar videos.

“Todo el mundo le viene a tomar fotos, entonces necesito que por favor nos ayuden”, expresó.

Su petición también estuvo dirigida a los usuarios de redes sociales que habían compartido las imágenes. Gissella explicó que tanto ella como sus familiares estaban siendo afectados por la circulación de fotografías y videos de Merzory, por lo que pidió prudencia.

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“Nosotros como familia queremos el cuerpo, queremos vivir el duelo como debe de ser”, señaló.

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¿Ya recuperaron el cuerpo de la mamá de Gissella?

Después de que el clip comenzara a circular, medios locales reportaron la llegada de una maquinaria tipo grúa al lugar donde se encontraba la mujer.

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El equipo habría sido utilizado para comenzar las labores destinadas a recuperar el cuerpo de Merzory, una tarea que se mantenía complicada debido a las condiciones de la torre.

Posteriormente, esta información fue confirmada por la joven, quien en una de sus últimas historias publicadas en Instagram, informó que ya había comenzado el proceso para recuperar el cuerpo de su mamá. Sin embargo, también reconoció que las maniobras continuaban, ya que eran complejas.

"Ya casi se termina esta angustia", escribió.

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Joven pide ayuda para recuperar el cuerpo de su mamá tras quedar atrapada en Cali. Foto: Captura de pantalla

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