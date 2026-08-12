El pan dulce mexicano tiene un amplio abanico de piezas únicas en sabores, colores y texturas, digno de la gastronomía que enaltece al país y que destaca internacionalmente por poseer ingredientes únicos.

Y es que la mayoría de mexicanos reconoce una concha, un buñuelo, un puerquito de piloncillo o un tradicional garibaldi, pero más allá de esto, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelería y Similares de México (Canainppa) y la Secretaría de Cultura capitalina presentaron ante la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México la propuesta que busca reconocer “Los saberes y prácticas del pan dulce de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Inmaterial”.

Esta propuesta tiene por objetivo identificar al pan dulce tradicional como una de las expresiones culturales más arraigadas en la vida cotidiana de la Ciudad de México.

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En redes sociales, la Canainppa informó que esta propuesta fue aprobada por unanimidad y ahora se espera el siguiente paso administrativo, que sería la aprobación del decreto y su publicación oficial en la gaceta.

Publicación en Instagram sobre la iniciativa para declarar al pan dulce mexicano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX. Foto: captura de pantalla

De acuerdo con la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, al pan dulce mexicano se le define en esta propuesta como "un sistema cultural complejo integrado por técnicas, conocimientos, expresiones, valores simbólicos y prácticas sociales vinculadas con la elaboración, distribución y consumo de panadería dulce".

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La búsqueda de este reconocimiento no se queda solo en identificar las piezas de pan que diariamente se encuentran en miles de panaderías de barrio, sino que se busca reconocer el conocimiento especializado de las y los panaderos bizcocheros, la diversidad de recetas y nomenclaturas, los procesos técnicos artesanales y las formas de transmisión oral y práctica que han permitido la permanencia de este oficio durante generaciones.

Foto: LUNAMARINA / iStock

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Por ello, esta declaratoria, presentada en la Primera Sesión Extraordinaria de 2026 de la Comisión Interinstitucional permitiría impulsar acciones de documentación, investigación, difusión y salvaguardia de los conocimientos tradicionales asociados a la panadería mexicana, reconociendo a las comunidades portadoras como protagonistas de este patrimonio vivo.

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Julián Castañón Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPPA), destacó que la solicitud busca el reconocimiento de una expresión viva de la historia y creatividad del gremio panadero.

Foto: MiguelMyers / Pixabay

“Este expediente no es únicamente documento técnico, es el testimonio vivo de nuestras tradiciones, de la creatividad de nuestros maestros panaderos y del mercado cultural de la Ciudad de México y de México para el mundo”, afirmó.

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