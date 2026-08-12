Luego del sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto, se viralizaron en redes sociales distintas escenas de trabajadores de la salud que actuaron con cautela para proteger a los pacientes que residían en las clínicas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto ocurrió a las 07:34 hora local y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

Hasta el momento cifras oficiales de autoridades regionales señalan más de 200 personas fallecidas, más de 300 heridos y 5 mil damnificados; una de las ciudades más afectadas fue Pereira. Según datos del SGC, este sismo es el peor en lo que va de este siglo en el país.

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Una colombiana pasa junto a escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto en Pereira. Foto: Jaime Saldarriaga/ AFP

Veterinaria permanece junto a sus pacientes tras sismo

Durante el sismo que sacudió a Colombia, una escena ocurrida dentro de una clínica veterinaria comenzó a circular en internet. La protagonista es Tania Mahecha, médica veterinaria que se encontraba trabajando cuando inició el temblor.

Mientras la estructura del edificio se sacudía y el golpeteo de los objetos hacía eco en el lugar, Tania mantuvo la calma y decidió permanecer dentro junto a los perritos internados, pues se le dificultada evacuar a todos los animales ella sola.

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En el video puede verse cómo se acerca a una de las jaulas para sacar a una perrita y levantarla en brazos. Según explicó posteriormente, su instinto fue quedarse porque no quería abandonarlos mientras transcurría el desastre natural.

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¿Qué pasó con Tania y los animales?

Una vez que el movimiento sísmico finalizo, diversos usuarios le preguntaron a la trabajadora por su estado de salud y el de los perritos. Ante ello, Tania agradeció la preocupación de los internautas por su bienestar y el de sus pacientes en redes.

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La joven explicó que se todos se encontraban bien y estables, que solamente había sido el susto del momento. También señaló que la infraestructura de la clínica no había sufrido daños graves, lo que le ayudó a sentirse segura al interior.

El gesto de la veterinaria no pasó desapercibido por los usuarios, quienes admiraron su tranquilidad y calma durante el siniestro, y destacaron su instinto de protección para cuidar de los animales internados en la clínica.

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