“Animals”, la nueva cinta coescrita, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, se estrenará el 9 de octubre en cines seleccionados y en la plataforma de Netflix.

Se trata de un thriller que también está protagonizado por Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald, Jacob Estrada, Luis Gerardo Méndez y Steven Yeun.

Ambientada en las colinas de Los Ángeles, “Animals” sigue a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles, Mark Kimball (Affleck) quien junto a su esposa Abigail (Washington) debe reunir el dinero de un rescate tras el secuestro de su hijo, en medio de una red de engaños que pone en riesgo la vida que habían construido.

"Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger", reza la sinopsis.

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La película se produce en colaboración con Artists Equity, el estudio liderado por artistas fundado por Ben Affleck, Matt Damon y Gerry Cardinale de RedBird Capital.

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La producción corre a cargo de Affleck, Damon, Dani Bernfeld y Luciana Barroso Damon, junto con Brad Weston y Collin Creighton de Makeready, quienes desarrollaron el proyecto en colaboración con Fifth Season.

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