Rod Stewart cancela sus conciertos en México debido a un periodo de recuperación recomendado por sus médicos, luego de someterse con éxito a un procedimiento para colocarle un stent coronario.

OCESA informó que el cantante británico no podrá presentarse el 9 de septiembre en Monterrey, el 11 de septiembre en Guadalajara y el 13 de septiembre en Ciudad de México, fechas que estaban contempladas en su gira.

De acuerdo con el comunicado, tras una evaluación médica, Rod Stewart fue sometido a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario. Sus médicos se encuentran satisfechos con su evolución y el artista ya retomó sus actividades cotidianas con normalidad.

Sin embargo, por recomendación médica, deberá tomarse las próximas cuatro semanas para recuperarse completamente y recuperar su condición física antes de regresar a los escenarios.

“Ya me siento mejor y estoy recuperándome muy bien. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todas las personas que me han cuidado de manera extraordinaria. Estoy profundamente decepcionado por tener que perderme estos shows y lamento mucho no poder estar con mis fans, pero espero volver muy pronto a los escenarios para pasarla bien con todos ustedes nuevamente”, expresó Rod Stewart.

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¿Qué pasará con los boletos?

OCESA informó que quienes hayan adquirido sus entradas en línea recibirán el reembolso total de su compra, incluidos los cargos por servicio de Ticketmaster. El dinero será devuelto automáticamente a la tarjeta con la que se realizó el pago, de acuerdo con los tiempos establecidos por cada institución bancaria.

En el caso de las personas que compraron sus boletos en taquilla, podrán solicitar el reembolso en el mismo lugar donde realizaron la compra en los próximos días.

Para consultar información sobre el proceso de devolución, los asistentes pueden ingresar a tkmx.link/PoliticaDeCompra.

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OCESA deseó una pronta recuperación a Sir Rod Stewart y agradeció la comprensión de sus seguidores ante la cancelación de estas presentaciones.

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