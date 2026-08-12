Luego de los terremotos que sacudieron al territorio de Venezuela y Colombia en los recientes meses del año, algunos mexicanos en redes comenzaron a externar sentimientos de angustia o miedo, ante la eventualidad de un sismo en México.

Tras los sismos de 2017 y 2022 en el país, muchas personas empezaron a hablar de la "tremofobia", como el temor persistente, incontrolable y desmesurado frente a posibles movimientos sísmicos, que aumenta durante septiembre.

No obstante, expertos señalan que este concepto es erróneo y no puede hablarse de una fobia comprobada a los temblores. Cabe señalar que, los sismos no pueden predecirse, ya que cada uno ocurre según parámetros específicos.

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Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Existe el miedo patológico a los temblores?

De acuerdo con Hugo Sánchez Castillo, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, el término de tremofobia está asociado a las secuelas y repercusiones que dejan los sismos en la salud mental, ocasionando padecimientos como la ansiedad y estrés postraumático.

Por su parte, el profesor Ricardo Trujillo Correa explicó que este término es un intento de "patologizar la vida cotidiana", donde a cada suceso se le quiere dar un significado. También señalaron que el temor a los temblores es algo normal, y no debe esconderse o avergonzarse por mencionarlo.

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"El miedo nunca desaparece... Tener miedo a los sismos no debemos verlo como una emoción negativa, sino como una emoción adaptativa", expresó Trujillo Correa. Asimismo, Hugo Sánchez explicó que el miedo es fundamental para la supervivencia, es algo natural e incluso saludable.

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(ARCHIVO EL UNIVERSAL)

El poder de la prevención salva vidas

Aunque los movimientos sísmicos no pueden predecirse, el territorio nacional está expuesto a los sismos, ya que el país se ubica donde confluyen cinco placas tectónicas importante: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y la del Caribe, por lo que existe una actividad sísmica alta.

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Asimismo, muchas personas se preguntan también por la frecuencia de estos temblores de gran magnitud, donde surge la duda sobre si ahora tiembla más que antes. Sin embargo, el planeta está en constante movimiento y todos los días se presenta actividad sísmica en el mundo.

En México han tenido lugar al menos 3 sismos de gran magnitud, ocurridos en 1985, 2017 y 2022. Por ello, promover la cultura de la prevención a través de los simulacros y los ejercicios hipotéticos en las familias mexicanas puede hacer la diferencia durante la eventualidad de un siniestro.

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