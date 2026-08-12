Bogotá.- Al menos 239 personas perdieron la vida y 3 mil 755 sufrieron heridas por el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia el lunes, según datos divulgados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El potente sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), situado en la región del Pacífico, deja además 287 personas desaparecidas hasta el momento y a 24 mil 324 familias afectadas, según datos disponibles 48 horas después del terremoto.

Un total de 403 municipios, pertenecientes a 14 de los 32 departamentos colombianos, sufrieron de alguna manera los efectos del terremoto, aunque los mayores daños y el número de víctimas más elevados se concentran en el centro y el suroeste del país.

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Además del Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, la devastación es grave en el Valle del Cauca y Risaralda, cuyas capitales, Cali y Pereira, respectivamente, sufrieron la mayor cantidad de víctimas mortales reportadas por el momento.

Este miércoles el Instituto de Medicinal Legal (IML) informó que ha recibido 202 cuerpos de víctimas del movimiento telúrico, de los cuales ya identificó a 121 para la entrega a sus familiares.

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Los cuerpos rescatados son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 121 víctimas, entre las que se encuentran cinco menores de edad", señaló el IML en un comunicado.

La información de la UNGRD agrega que el terremoto, el más fuerte sufrido por el país en este siglo, deja un balance parcial de 9 mil 215 viviendas destruidas, otras 45 mil 457 averiadas y 140 edificios colapsados en cuyas ruinas miles de rescatistas y voluntarios buscan a personas atrapadas.

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El sismo también afectó 188 hospitales o centros de salud, así como mil 667 escuelas o colegios y 43 acueductos, mientras que dos aeropuertos sufrieron graves daños.

Colombia niega haber rechazado ayuda internacional por motivos ideológicos

En este marco, el gobierno ultraderechista negó el miércoles los rumores sobre un supuesto rechazo de ayuda para atender a las víctimas por "consideraciones ideológicas".

El gobierno explicó que está recibiendo la ayuda humanitaria ofrecida luego del sismo, pero aclaró que solo solicitó equipos de búsqueda y rescate a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

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El sismo afectó en especial poblaciones del Pacífico y de la región cafetalera en el oeste del país. Según la entidad de gestión del riesgo, 239 personas han fallecido hasta el momento.

"Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política", declaró el canciller colombiano, Omar Bula, en rueda de prensa, ante versiones de algunos medios de prensa y críticas de opositores que señalan que Colombia rechazó ayuda de gobiernos con los que el presidente Abelardo de la Espriella no tiene cercanía ideológica.

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Solo equipos de búsqueda y rescate "reconocidos"

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dijo que Colombia solo formalizó solicitudes de apoyo "de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel".

"Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional", indicó Tamayo.

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En todo caso, a Colombia han llegado de forma autónoma equipos de rescatistas voluntarios de otros países. A Cali (suroeste), donde hay hasta el momento 74 muertos, llegaron los Topos Aztecas, un grupo de voluntarios mexicanos, que también estuvo asistiendo las labores de búsqueda en Venezuela, tras los terremotos.

Sobre la ayuda humanitaria, Bula detalló que, de momento, Colombia recibió 100 toneladas ofrecidas por El Salvador. Además, un vuelo proveniente de México con 58.5 toneladas está en camino.

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