Mundo | 12-08-26 | 06:59 |

El gobierno de declaró el miércoles tres días de duelo para honrar a las víctimas del potente terremoto que ha dejado más de 200 muertos y miles de heridos.

Según el decreto, durante ese periodo se izará la bandera nacional a media asta "en los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior" en "honor a todas las personas fallecidas".

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