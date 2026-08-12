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El gobierno de Colombia declaró el miércoles tres días de duelo para honrar a las víctimas del potente terremoto que ha dejado más de 200 muertos y miles de heridos.
Según el decreto, durante ese periodo se izará la bandera nacional a media asta "en los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior" en "honor a todas las personas fallecidas".
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