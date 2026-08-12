Washington.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos bajó una décima hasta el 3.4% en julio influenciado por el decrecimiento en los precios de la energía y a tono con los pronósticos de los analistas, que preveían una continuación en la caída de los combustibles tras el pico provocado por la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, bajó al 2.5%, una décima menos que en junio, informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

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