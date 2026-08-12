Economía | 12-08-26 | 07:10 |

Washington.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos bajó una décima hasta el 3.4% en julio influenciado por el decrecimiento en los y a tono con los pronósticos de los analistas, que preveían una continuación en la caída de los combustibles tras el pico provocado por la .

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, bajó al 2.5%, una décima menos que en junio, informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

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