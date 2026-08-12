[Publicidad]
Washington.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos bajó una décima hasta el 3.4% en julio influenciado por el decrecimiento en los precios de la energía y a tono con los pronósticos de los analistas, que preveían una continuación en la caída de los combustibles tras el pico provocado por la guerra en Irán.
La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, bajó al 2.5%, una décima menos que en junio, informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).
Lee también Inflación baja a 3.12% en julio y mantiene tendencia a la baja; es el menor nivel desde 2020, pero subió en la segunda quincena
mcc
[Publicidad]
Más información
Estados
Ola de violencia deja cuatro nuevos asesinatos en Sinaloa; una custodia de penal y un médico, entre las víctimas
Nación
Sheinbaum comparte que realiza Chi Kung, un ejercicio chino para la salud; estos son los deportes que ha practicado
Descubre y Compra
Amazon México lanza descuento del 32% en la laptop ASUS Zenbook 14 OLED; ahorra 8 mil pesos
Espectáculos
"Las Azules" tendrá tercera temporada si el público responde; Fernando Rovzar ya prepara la historia