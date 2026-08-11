El terremoto que sacudió el lunes a Colombia es el más fuerte en lo que va de este siglo en el país, mientras las autoridades todavía contabilizan sus daños y buscan entre los escombros a los supervivientes de esta tragedia.

Las siguientes claves explican las características y consecuencias de este terremoto, que por el momento ha causado cerca de 240 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales, aunque el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que las personas fallecidas son 181 hasta ahora.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Colombia?

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

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El Chocó, uno de los departamentos más pobres y olvidados del país, está ubicado en la región del Pacífico. San José del Palmar limita con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, las regiones más impactadas por las ondas sísmicas.

¿Qué ciudades de Colombia fueron las más afectadas por el terremoto?

El departamento del Valle del Cauca suma 130 fallecidos, de los cuales 95 fueron contabilizados en Cali, su capital, y otros 35 en los demás municipios de la zona en los que aún se evalúan los daños.

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Integrantes del Ejército colombiano y voluntarios realizan labores de rescate entre los escombros de un edificio afectado por el terremoto (11/08/2026). Foto: EFE

La ciudad, tercera de Colombia, albergó el pasado 7 de agosto la investidura de De la Espriella, con la asistencia de numerosos invitados internacionales, y fue anunciada por el mandatario como una de las sedes alternas de su Gobierno, que prometió descentralizar la administración.

Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto

Pereira, capital de Risaralda y ubicada a 55 kilómetros en línea recta de San José del Palmar, concentra una de las cifras más altas de muertos, alrededor de 90, según un balance de las autoridades regionales.

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Esta ciudad es parte del Eje Cafetero, una de las regiones turísticas más visitadas del país, cuyo aeropuerto internacional Matecaña mantiene sus operaciones comerciales suspendidas, sin que se sepa cuando reabrirá debido a los graves daños que el sismo causó en su estructura.

Quibdó también reporta muertos y daños por el sismo

Quibdó, capital del Chocó, ubicada a 158 kilómetros del epicentro del terremoto en San José del Palmar, es otro de los escenarios del desastre con 14 muertos.

Una mujer observa vehículos destruidos tras el terremoto que afectó a la ciudad, mientras voluntarios y rescatistas remueven escombros en busca de sobrevivientes (11/08/2026). Foto: AFP

La ciudad, conocida por su riqueza en biodiversidad y su población mayoritariamente afrodescendiente e indígena, fue la primera que visitó De la Espriella, donde prometió subsidios para ayudar a la población afectada.

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¿Por qué este terremoto es el más fuerte del siglo XXI en Colombia?

Este terremoto es el peor en lo que va de este siglo en el país, según datos del Servicio Geológico Colombiano, y contabiliza 103 réplicas, seis de ellas con magnitud mayor a 3.0 y una con magnitud superior a 4.0.

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El sismo trajo a la memoria de los colombianos el terremoto de la ciudad de Armenia, capital del Quindío, que el 25 de enero de 1999 causó 1.185 muertos, más de 8 mil 536 heridos, 35.972 viviendas destruidas o inhabitables y 6 mil 408 fincas cafeteras afectadas.

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¿Por qué el terremoto de Colombia fue diferente al de Venezuela?

El terremoto en Colombia tiene un origen tectónico distinto al de los registrados el 24 de junio en Venezuela, pese a que todos tuvieron magnitudes similares.

El de Colombia fue un fenómeno de subducción, que ocurre cuando la placa de Nazca, en el océano Pacífico, se mete debajo de la placa Sudamericana, lo que provoca una acumulación de energía en el contacto entre ambas.

En cambio, los dos terremotos en Venezuela, que han provocado al menos 6 mil 300 muertos, responden a otro mecanismo ya que el país vecino está ubicado sobre la placa Caribe, la cual rozó con la placa Sudamericana, en un movimiento lateral, con una profundidad de los dos terremotos de 20 kilómetros, lo que agravó los daños.

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