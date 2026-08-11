Universal Deportes | 11-08-26 | 18:46 |

Luego de una intensa semana marcada por la actividad internacional de los clubes de la Liga MX en la Leagues Cup, el futbol mexicano retoma su curso con el regreso del Apertura 2026.

Tras una participación que dejó más dudas que certezas para varios equipos, especialmente por los resultados obtenidos frente a los representantes de la MLS, la Jornada 4 llega con la oportunidad de cambiar la narrativa y reencontrarse con la afición en territorio nacional.

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El regreso de la competencia promete grandes emociones y partidos atractivos, en un momento clave para los clubes que buscan dejar atrás lo ocurrido en Estados Unidos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

La actividad arrancará este fin de semana y, como ya es una tradición, varios encuentros podrán seguirse por televisión abierta. A continuación, te compartimos las fechas, horarios y canales de transmisión de cada partido.

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HORARIOS Y CANALES PARA SEGUIR LOS PARTIDOS DE LA FECHA 4

Sábado 15 de agosto

  • Atlante vs Toluca a las 17:00 horas por Azteca 7
  • Rayados vs Juárez FC a las 19:00 horas por TUDN y ViX
  • Atlas vs Tigres a las 21:00 horas por TUDN y ViX

Domingo 16 de agosto

  • Pumas vs Querétaro a las 12:00 horas por Canal 5, TUDN y ViX
  • América vs Atlético de San Luis a las 17:00 horas por TUDN y ViX
  • Santos Laguna vs Chivas a las 19:00 horas por TUDN, ESPN, Disney+ y ViX
  • Tijuana vs Cruz Azul a las 21:00 horas por FOX One

Lunes 17 de agosto

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  • Necaxa vs León a las 19:00 horas por FOX One
  • Pachuca vs Puebla a las 21:00 horas por FOX One

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