Rayadas comenzó el nuevo torneo de la Liga MX Femenil de la mejor manera posible, con dos victorias en sus primeros dos compromisos. A pesar de contar con varias ausencias en su equipo por lesiones y distintas convocatorias en selecciones nacionales, las dirigidas por Amandine Miquel sacaron adelante sus partidos, aunque la entrenadora francesa exigió más compromiso a sus futbolistas juveniles.

Al terminar el último partido contra el Atlante, Miquel fue cuestionada sobre la competencia interna y las oportunidades que le da a las jugadoras de la cantera Rayada, pero la francesa fue contundente en su respuesta.

“Por el momento no lo llamaría competencia porque vamos con lo que hay. Cuando esté el plantel lleno, pues no estarán las jóvenes”, sentenció.

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“Hoy están solo porque falta gente. En la actitud están muy lejos de lo que yo espero y tienen el chance de mantenerse ahí porque no tengo otras opciones”, agregó.

Sin embargo, eso no fue lo que molestó a las jugadoras del equipo sub 19 del Monterrey. Amandine hizo énfasis en el aspecto mental de las jugadoras y mencionó que “en las que entraron sí hubo cosas interesantes, pero lo que está alrededor de esto se parece más a Disneyland que a un equipo de futbol y pienso que lo que tienen que entender es que el alto nivel no es Disney”.

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Por eso, en el último partido entre Rayadas y Tijuana en la categoría sub 19, que ganó la Pandilla por 4-0, en el último gol de Monique Montes, un par de jugadoras se fueron hasta el tiro de esquina para celebrar haciendo el logo de Disney como salía en televisión hace unos años, en respuesta a los dichos de la estratega en el primer equipo.

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