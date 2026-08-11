Con mucho en juego, el Toluca y el FC Dallas se enfrentan esta noche en el infierno.

Ambos equipos aspiran a clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup, por lo que se espera que protagonicen un partidazo sobre la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Para Antonio Mohamed, sus Diablos Rojos están más que listos para derrotar a su rival y dar un paso importante a la siguiente ronda, aunque es consciente de que los tres puntos todavía no les daría el boleto.

"[Mi equipo] es totalmente favorito porque juega mejor que el rival y que la mayoría. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero depende de nosotros ganar y, como equipo grande, mañana tenemos que ganar y esperar a ver qué sucede. Si no nos alcanza, bueno, hicimos el intento", declaró el Turco.

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Aunque afirmó que el Toluca juega mejor que el FC Dallas, reconoció que se enfrentará a un equipo difícil de atacar, pero reveló su estrategia de juego para buscar el triunfo en casa.

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"Tenemos bastante visto al rival, es muy sólido, defiende muy bien y tiene buenas transiciones. Un partido parecido al que hicimos con Seattle aquí, tratar de tener el mayor tiempo posible la pelota para hacer daño, esperamos poder hacerlo mañana para que nos sintamos cómodos en el partido y que sea un bunen resultado", detalló.

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El timonel escarlata lamentó la derrota que sufieron a manos de Los Angeles FC, pero dejó en claro que ya le dieron vuelto a la página y que no pierden de vista su principal meta en esta Leagues Cup: disputar el título.

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"Obviamente, no nos gusta perder, pero es parte del camino; el equipo está bien. Mañana no podemos dejar de hacer lo nuestro, que es poner el mejor equipo, ganar y esperar que dos equipos mexicanos pierdan. Ojalá que pasemos y podamos llegar hasta el final, ese es el objetivo", expresó el Turco Mohamed.