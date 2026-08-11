A pesar de que su objetivo era pelear por el título, los Pumas no fueron capaces de obtener una sola victoria en la Leagues Cup 2026. Tras empatar (1-1) en el tiempo reglamentario, el equipo auriazul perdió (3-2) en tanda de penaltis y dijó adiós del torneo, donde su participación fue decepcionante. Primer fracaso para Esteban Solari.

Desde muy temprano en el partido vino el balde de agua fría para los visitantes.

En un tiro de esquina, el Columbus Crew pegó primero y el equipo universitario tuvo que remar contracorriente. Con una displicente marcación de Rodrigo López, Tarun Karumanchi se alzó para rematar de cabeza y abrir el marcador (9') en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio.

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Después de la anotación del volante estadounidense, los locales se fueron al frente con la intención de ampliar la ventaja. Los Pumas eran los obligados a buscar el empate, al menos para no irse del torneo sin sumar ni un solo punto. Con mucho esfuerzo, lo consiguieron.

Luego de una buena jugada individual, Uriel Antuna mandó un centro bastante peligroso y Álvaro Angulo apareció, de manera oportuna, para lograr la paridad (45'). Con su pierna menos hábil, la Pantera remató de gran manera, mandó a guardar el esférico a la portería de Nicholas Hagen.

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Sin embargo, para la segunda mitad, los Pumas no hicieron demasiado por buscar la remontada y generaron muy poco peligro en el área rival.

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Al final, el empate fue mucho premio, sobre todo, porque se quedaron con un jugador menos, cuando Luciano Herrera cometió una imprudencia y se ganó la tarjeta roja (72'). El extremo argentino casi provocó que su equipo dejara escapar el punto que ya tenía en sus manos.

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El Columbus Crew no dudó en atacar con todo su arsenal y metió en serios apietos a los universitarios, quienes se defendieron como pudieron.

Ya en la tanda de penaltis, Guillermo Martínez, Rodrigo López y Nathan Silva fallaron sus disparos y causaron que la escuadra auriazul no sumara un punto extra, al menos para hacer más digna su despedida.

Ni el esfuerzo de Keylor Navas al anotar su tiro y al atajar uno del rival hizo que sus compañeros estuvieron a su altura y respondieran al hora buena.

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Sin pena ni gloria, los Pumas se despidieron de la Leagues Cup y ahora tendrán que centrar toda su atención en el Apertura 2026. Deben cambiar el chip rápidamente para olvidarse de este fracaso.

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