Esta tarde la alcaldía Miguel Hidalgo suspendió la obra en demolición que colapsó en la colonia Escandón.

La alcaldía precisó que, una vez iniciados los trabajos de retiro del escombro y liberación de la vialidad, personal de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la demarcación, en coordinación con el Gobierno de la CDMX, realizó la verificación y suspensión de los trabajos en el inmueble.

El edil panista Mauricio Tabe informó que se atendió de manera inmediata el reporte sobre el colapso de un inmueble ubicado en la colonia Escandón y confirmó que no se registraron personas lesionadas.

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El inmueble contaba con todas las autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de México, así como con la licencia de demolición emitida por la alcaldía el 15 de julio de 2026 y un estudio de riesgo autorizado por la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad.

En este sentido, los trabajos de demolición estaban bajo la responsabilidad del director Responsable de Obra (DRO) y de la empresa encargada de su ejecución, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar las causas del incidente, así como cualquier responsabilidad derivada de los hechos.

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“Contaba con todos los permisos, pero algo falló y tendrá que ser el director Responsable de Obra (DRO) y la propia constructora quienes expliquen qué ocurrió. No debió haber fallado el proceso de demolición y tendrán que determinarse las causas y si se incumplieron las medidas de seguridad para evitar que esto sucediera”, sostuvo.

dmrr