La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó que seis personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx, que presuntamente habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal.

La institución indicó que Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N” permanecerán en prisión preventiva durante el proceso judicial.

Además de que, dijo, la autoridad judicial determinó distintos plazos para el cierre de la investigación complementaria: tres meses para Frida “N” y Vianey “N”; dos meses para Valeria “N” y Jessica “N”; y un mes para Diana “N” y Luis “N”.

Strategic Capital Agency operaba bajo un esquema ponzy. Foto: iStock

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De acuerdo con las investigaciones, los imputados se habrían desempeñado como asesores financieros y contactaban directamente a las víctimas para ofrecerles rendimientos de entre 10% y 90% sobre las cantidades que invertían.

Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó entrevistas de las personas afectadas, documentación diversa, capturas de pantalla de la plataforma utilizada para aparentar movimientos y rendimientos de las inversiones, además de resultados de análisis cibernéticos y contables.

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También fueron incorporados elementos obtenidos mediante las diligencias realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), con los que la Fiscalía busca establecer la forma en que habría operado el esquema y la participación de cada una de las personas imputadas.

las indagatorias relacionadas con Strategic Capital Agency contabilizan 396 investigaciones y 410 víctimas. Foto: iStock

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Hasta el momento, las indagatorias relacionadas con Strategic Capital Agency contabilizan 396 investigaciones y 410 víctimas, con una afectación patrimonial estimada en aproximadamente 700 millones de pesos.

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vr