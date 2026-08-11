Cuernavaca, Mor. - En la presentación de los avances del Circuito Tierra y Libertad, la gobernadora Margarita González Saravia afirmó que su administración registra un trabajo sustancial en infraestructura carretera y en tan solo 22 meses llevan 56 obras, contra las 59 que se realizaron en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018-2024).

La gobernadora afirmó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar si en el gobierno anterior se aplicaron de forma correcta los recursos para infraestructura carretera, y en su caso iniciar los procedimientos.

“El Gobierno de Morelos hace justicia social mediante la recuperación de vías que durante décadas permanecieron sin mantenimiento, con una estrategia que acerca a las comunidades servicios de salud, educación, mercados, centros de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

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En su turno, el secretario de Infraestructura, Adolfo Barragán Cena, secundó a la gobernadora y afirmó que el gobierno pasado hizo poca obra, abandonó las carreteras y su mantenimiento. Barragán explicó que “Circuito Tierra y Libertad” busca recuperar y modernizar caminos que conectan comunidades, acercan servicios y generan mejores condiciones para el desarrollo económico y social.

Precisó que Morelos cuenta con aproximadamente dos mil 030 kilómetros de red carretera estatal y federal, y de este universo, el proyecto contempla la atención de 652 kilómetros considerados estratégicos para la movilidad de la entidad.

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A la fecha se han rehabilitado 283.4 kilómetros, equivalentes a un avance de 43 por ciento de la meta sexenal, con una inversión aproximada de 639 millones de pesos.

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Para el cierre de 2026 se proyecta superar los 343 kilómetros atendidos y alcanzar más del 52 por ciento del objetivo planteado para el periodo de gobierno, con una inversión acumulada superior a 719 millones de pesos.

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Según Barragán, los resultados ya se reflejan en el poblado de Santiopan–Ajuchitlán, por ejemplo, cuya intervención facilita el acceso a servicios de salud, educación y comercio, además de reducir hasta 50 minutos los tiempos de traslado; mientras que el nuevo acceso vial a Xochitlán mejora la conectividad y las rutas de atención ante situaciones de emergencia.

dmrr