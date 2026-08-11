Metrópoli | 11-08-26 | 19:23 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 11 de agosto en ocho de las 16 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Se mantendrá ese pronóstico hasta las .

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Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC :

  • Portar paraguas o impermeable
  • Utilizar el líquido para regar las plantas
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr

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