La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 11 de agosto en ocho de las 16 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son

Álvaro Obregón

Coyoacán

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Se mantendrá ese pronóstico hasta las 21:00 horas.

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Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población:

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr