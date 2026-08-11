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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 11 de agosto en ocho de las 16 alcaldías de la CDMX.
Las demarcaciones con alerta son
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Se mantendrá ese pronóstico hasta las 21:00 horas.
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Recomendaciones
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población:
- Portar paraguas o impermeable
- Utilizar el líquido para regar las plantas
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
- Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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dmrr
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