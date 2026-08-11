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La Línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec, se encuentra en su mantenimiento anual –que durará hasta el 23 de agosto– en el que personal del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) se encuentra realizando revisiones del servicio.
De acuerdo con el Cablebús, este martes, los trabajos –que garantizan las condiciones de seguridad y funcionamiento de la infraestructura– se focalizan en:
- Reemplazo de rodillos
- Cambio de correas
- Tensado del cable de comunicación
- Limpieza de las cabinas
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Para apoyar a los usuarios durante la suspensión temporal del servicio, la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) mantiene un servicio de apoyo gratuito a lo largo de todo el recorrido de la Línea 1.
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vr/rmlgv
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