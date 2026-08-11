El Mercado de la Merced, ubicado en la Venustiano Carranza, se volverá una “zona prioritaria” de combate contra extorsión y en la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, anunció el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

“Hemos instruido a todo el personal, tanto de la Policía Auxiliar, como de la Policía Preventiva, a que vuelvan prioridad este espacio. El Mercado de la Merced se vuelve prioridad para la estrategia de Seguridad y Construcción de Paz”, dijo.

Tras un recorrido que hizo la jefa de Gobierno, Clara Brugada en inmediaciones de dicho mercado, el jefe de la Policía capitalina, afirmó que en coordinación con la FGJ-CDMX, el mercado se convertirá en un espacio “absolutamente protegido” contra delitos de alto impacto, como la extorsión.

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“Vamos a erradicar la extorsión de la ciudad y vamos a erradicar la extorsión de todos espacios como este, como la Merced”, afirmó el secretario, al indicar que se han detonado varias investigaciones en coordinación con la FGJ-CDMX.

“Toda persona que por medio de la violencia, quiera avanzar su agenda personal en perjuicio de quienes trabajan, en perjuicio de quienes invierten su tiempo, su esfuerzo personal y el de sus familias, por darle algo a la ciudad y darle algo a los suyos, no van a poder hacerlo”, advirtió.

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