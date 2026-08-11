Hace 12 años, Robin Williams trascendió de este plano, dejando en su haber como actor, una filmografía vasta, la cual refleja su virtuosidad interpretativa y versatilidad, a la hora de interpretar personajes de diversa índole y complejidad psicológica y, aunque, como ya mencionamos, su trayectoria incluye los títulos de algunas de las películas más exitosas de su época, hubo una cinta, cuyo rodaje no se concretó, en la que siempre deseó actuar.

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En su aniversario luctuoso, recordamos al actor de filmes como "Mrs. Doubtfire" ("Papá por siempre"), "Jumanji", "Patch Adams", "Dead poets society" ("La sociedad de los poetas muertos") y, por supuesto, "Good will hunting" ("Mente indomable"), por la que se ganó el Oscar como Mejor actor de reparto en 1998.

Fue precisamente, al año siguiente, en 1999, cuando se interesó en protagonizar una cinta que estaría basaba en los relatos de un libro autobriográfico; "First person plural: my life as a multiple" ("Primera persona del plural: mi vida como persona múltiple", coescrito por Cameron West, quien padece el trastorno de personalidad disociativa, y su esposa, Rikki West.

En la obra, Cameron West, ahora doctor en psicología, habla de su experiencia como paciente de este trastorno, antes conocido con el nombre de trastorno de personalidad múltiple, a través del que experimentaba 12 personalidades distintas, las cuales devinieron de un trauma que vivió durante su infancia.

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El éxito que supuso la publicación fue tal que los West vendieron los derechos a Disney, que se interesó en producir una película, en la que Robin Williams tendría el rol del papel principal, mientras que el escritor de Eric Roth, guionista de "Forest Gump", se encargaría de adaptar la historia.

De hecho, Roth sí escribió un guión para la película, aunque el rodaje nunca vio la luz, esto debido a que, por esa época, los directivos de Disney fueron sustituídos y, los nuevos encargados de tomar decisiones, no encontraron potencial en el proyecto.

Pero, mientras la producción aún parecía que sería una realidad, Williams se involucró de tal forma que contactó a los West, los invitó a su casa, para conocer más a fondo a Cameron, con quien creó una profunda conexión, como relató, en mayo de este año, el psicólogo para "The Hollywood Reporter".

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"Nos acercamos tanto como era posible, porque se trataba de una persona con una fama y una fortuna inmensas".

También rememoró que, durante esa primera visita a su casa, la entonces esposa del actor, la productora Marsha Garces, le indicó que. a su parecer, el actor y West compartían ciertas similitudes.

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"Se parece mucho más a ti de lo que crees, tiene muchas heridas en la cabeza".

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Cameron West también habló de la fascinación que percibió que el actor sintió por él, pues cuando lo tuvo cerca, le pidió que lo tocase físicamente.

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"Quería conocer a mis alteregos, me pidió que le frotara los brazos, me dijo: ´puedes ver cómo se me eriza la piel en los brazos´".

Los West siguen interesados en que el libro se adapte aunque, en la actualidad, les gustaría que se realizará en una serie, ya que de 1999 a la fecha, han sido muchos los episodios que ha vivido a lo largo de su existencia.

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