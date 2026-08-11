En Macondo, el progreso llegó sobre rieles, pero también trajo consigo ambición, abusos y la caída de un pueblo, paradoja que Gabriel García Márquez plasmó a detalle en "Cien años de soledad".

En los nuevos episodios de la segunda temporada de la serie, ya disponibles en la plataforma Netflix, los directores Laura Mora y Carlos Moreno encuentran ecos de una historia que aún refleja heridas profundas de América Latina.

“Es una falsa promesa, una promesa de bienestar que nunca llega. Sobre todo en América Latina, esa idea de progreso llega con nuevas formas de colonización, con promesas de bienestar que, al final, terminan siendo también conductas de explotación”, dice Laura Mora en entrevista.

La segunda parte de la serie recorrerá los últimos 50 años de la historia de los Buendía, de las nuevas generaciones de la familia central de la novela, y mostrará cómo aquella comunidad fundada como una utopía comienza a enfrentarse a las consecuencias de abrirse al mundo.

La transformación no ocurre únicamente por la llegada de nuevas tecnologías. También, dice Mora, aparecen diferencias económicas, nuevos barrios y clases sociales que rompen con aquel Macondo idílico en el que sus habitantes compartían el gusto por la libertad, la igualdad comunitaria y la vida en contacto con la naturaleza.

“La llegada del capitalismo trae formas de estar en el mundo que muchas veces son muy violentas: la desigualdad. Empiezan a llegar otros habitantes, otros barrios, otras clases sociales”, señala Mora.

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Macondo, como América Latina, muestra sus heridas

Una historia que vuelve

La repetición es uno de los principios que atraviesa la novela de García Márquez ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1982.

Los nombres regresan entre generaciones, los personajes reproducen comportamientos de sus antepasados, por lo que el director Carlos Moreno considera que la temporada llega además en un momento particular para toda la región.

“(La serie) Se estrena en un momento coyuntural, yo creo que no sólo para Colombia, sino para toda Latinoamérica, porque estamos viviendo una situación muy similar. Incluso Úrsula (la matriarca de los Buendía) lo sigue diciendo: ‘el tiempo está dando vueltas, esto está volviendo a pasar’”.

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Si en la primera parte los espectadores conocieron el sueño de José Arcadio Buendía de construir una comunidad apartada del mundo, ahora presenciarán cómo las guerras, la modernización y las nuevas relaciones económicas van deshaciendo aquella utopía que por un tiempo parecía que se materializó.

“Macondo se vuelve un personaje. Es un Macondo que se encamina hacia la ruina, hacia un ocaso. Es muy diferente a ese Macondo fundacional, idílico, en el que comenzaba esa utopía de sociedad. Aquí esa utopía se fue al carajo y nos encargamos de acabarla”, añade el realizador.

Para los directores, tampoco se trataba de embellecer la caída del pueblo, de exaltar esa etapa de declive y menos de quitarle su violencia.

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Mora asegura que como creativos, ella y Carlos Moreno decidieron alejarse deliberadamente de esa estética más uniforme, recurso que identifica en muchas de las producciones televisivas contemporáneas.

“Hay mucho miedo en las series a arriesgar. Nosotros teníamos desde el principio el reto de asumir el riesgo, de construir la decadencia, pero con muchísima belleza, para realmente abrazar ese ocaso que propone el libro”, explica la directora.

Macondo, como América Latina, muestra sus heridas

Contra el olvido

La llegada de la compañía bananera llevará la trama hacia uno de los episodios donde la ficción y la historia colombiana se encuentran con mayor claridad: la matanza de trabajadores bananeros inspirada en los hechos ocurridos en Ciénaga, Colombia, en 1928.

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Pero más que recrear acontecimientos, Mora encuentra en el olvido otra preocupación de García Márquez que continúa vigente. Por eso no espera que el final entregue al espectador una conclusión tranquilizadora.

“Me gustaría que se quedaran inquietos, no sólo satisfechos con el final, sino con la inquietud de indagar sobre la complejidad humana que tiende a la repetición y al olvido”.

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