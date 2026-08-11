Oaxaca de Juárez.— La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) emitió fichas de búsqueda para localizar al expresidente municipal de San Martín Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe, a su sobrino Dagoberto López Díaz —principal sospechoso— y la madre de este último, Concepción Díaz, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de la joven Roxana López Martínez.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Roxana, novia de Dagoberto, fue vista por última vez cuando ingresó a la casa del entonces presidente municipal, aproximadamente a las 11 de la noche del pasado 20 de febrero.

La dependencia estatal solicitó la colaboración de todas las fiscalías del país y gestionó la emisión de fichas rojas de Interpol. Esto, luego de que logró establecer el vínculo directo de estas dos personas con el primer imputado y su grado de participación en los hechos ocurridos el 20 de febrero, fecha en que desapareció la víctima.

“Esta acción activa los mecanismos de búsqueda internacional para la captura tanto de Concepción y Vilgaid, como del primer imputado, Dagoberto, en caso de que intenten evadir la justicia fuera del territorio nacional”, dijo.

Además, la fiscalía aseguró que mantiene un despliegue operativo ininterrumpido enfocado en la búsqueda de Roxana.

En estos trabajos participan elementos de corporaciones estatales y federales, apoyados por drones con cámara geotérmica, georradares, binomios caninos, así como equipos de buzos y rescate en zonas de difícil acceso.

[Publicidad]

“Estas diligencias integrales se desarrollan bajo un enfoque (...) con perspectiva de género, lo que ha permitido fortalecer las líneas de investigación que hoy sustentan las órdenes de aprehensión y la búsqueda estratégica de los tres probables implicados”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.