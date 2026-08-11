El Tren Maya reconoce debilidades y amenazas para su operación, como la percepción pública desfavorable, de acuerdo con su Programa Anual de Trabajo 2026 al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

“La empresa reconoce que ciertas debilidades y amenazas, incluyendo la dependencia de proveedores externos, la falta de personal especializado, la percepción pública adversa y los riesgos operativos y climáticos, representan desafíos estratégicos que requieren gestión anticipada, innovación en procesos y fortalecimiento institucional.

“La internalización gradual de capacidades técnicas, la consolidación tecnológica y la profesionalización del talento ferroviario son acciones clave para mitigar estos riesgos y garantizar la autonomía operativa”, señala el texto con fecha de abril de este año.

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“La percepción pública desfavorable en cuestiones estructurales y ambientales representa un riesgo para la operación y la seguridad de los servicios ferroviarios, generando un rechazo al proyecto y baja ocupación”, agrega el programa publicado recientemente en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Plan de acción

Ante la situación, la empresa que opera el Tren Maya, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, plantea la creación de cuatro indicadores tácticos.

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El primero trata de en una nueva estadística para identificar una tasa de mayores ingresos respecto a ejercicios previos, reflejando su capacidad de crecimiento y competitividad en el mercado.

El segundo es un índice de fidelidad del cliente que busca medir el porcentaje de usuarios que regresan o manifiestan intención de usar el Tren Maya nuevamente, reflejando la efectividad de las estrategias implementadas para fortalecer la fiabilidad del servicio y la satisfacción del pasajero.

El tercero es otro indicador que considere la densidad de tráfico de vehículos que proporcione el grado de uso comercial de las vías concesionadas al determinar el tráfico de carros cargados (coches) y vacíos que circulan.

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El cuarto tiene que ver con un índice de percepción pública de la imagen del Tren Maya, con el fin de medir la imagen que perciben lectores, consumidores y usuarios sobre la empresa.

El Programa Anual de Trabajo 2026 del ferrocarril reconoce que hay otros riesgos que pueden generar interrupciones en el servicio y afectar sus finanzas, como la operación de conexión intermodal y los ciberataques.

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También se encuentran el robo, sabotaje y vandalismo, así como el daño intencional a vías, equipos, estaciones, señalización o material rodante.

El especialista de turismo de la Universidad Iberoamericana, Gerardo Herrera, señaló que el proyecto ha enfrentado problemas en su construcción y puesta en marcha desde su concepción.

Faltaron estudios

“Desde un principio, el proyecto comenzó sin los estudios adecuados y eso hizo que el gobierno reservara la información, para evitar la crítica de su plan maestro, proyecto ejecutivo y avances”, comentó a este diario.

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“Ante los amparos contra el proyecto, el gobierno hizo las obras que consideró como prioridad por seguridad nacional, generando que los trabajos avanzaran mientras que la documentación técnica y los estudios no estuvieran finalizados”, indicó.

Desde su punto de vista, ahora todos los problemas surgen generando más costos para el proyecto, en tanto que sus ingresos se estancaron y recibe subsidios.

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“La puesta en marcha del segmento de carga del Tren Maya parece ser que sólo creará más gastos y no más ingresos, situación que también se desconoce porque hay insuficiente información al respecto”, dijo.

El Gran Diario de México publicó en mayo pasado que el Tren Maya perdió 25 millones de pesos diarios entre enero y marzo, 44% más que en el mismo periodo del año pasado, ya que sus ingresos fueron insuficientes para cubrir lo que fueron sus gastos de operación.

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