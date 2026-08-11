Culiacán.— Pese a la cadena de sucesos de violencia ocurridos en la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome, Sinaloa, que en los últimos días dejó internos muertos en centros de rehabilitación y confrontaciones de la Guardia Nacional con grupos armados, las autoridades descartan que exista una alerta de inseguridad en esta región del norte de Sinaloa.

Este domingo se registró un incendio en un centro de rehabilitación que dejó un saldo de dos internos muertos y cinco más con quemaduras e intoxicación con monóxido de carbono.

Al respecto, el vicefiscal general de la Zona Norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, señaló este lunes que aún no se determinaban las causas que provocaron el fuego en el anexo.

Explicó que se tiene abierta una carpeta de investigación por la muerte de los internos Sergio “N”, de 61 años, y José Luis “N”, de 34 años, durante el siniestro; en cuanto a los lesionados, sólo dos de ellos siguen delicados, Ángel Cruz “N”, de 59 años, presenta quemaduras, y Jesús “N” sufrió una intoxicación severa.

Este hecho se suma a dos eventos anteriores, uno de ellos registrado el pasado 4 de agosto en el centro de rehabilitación Renacer, donde falleció un interno de 70 años. Según el informe, los cuerpos de auxilio fueron notificados de que en el anexo ubicado sobre el bulevar Jiquilpan, en el fraccionamiento Los Pinos, un paciente se había desvanecido y al acudir confirmaron que no presentaba signos vitales.

Días antes, el pasado 30 de julio, en el centro de rehabilitación Vuelvo a Vivir, ubicado en la colonia Ampliación de San Fernando, en la misma ciudad de Los Mochis, se reportó el fallecimiento de un paciente.

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El hombre, identificado como Efraín, de 41 años, falleció por asfixia. En este caso, la Fiscalía General del Estado ya judicializó la carpeta de investigación, por lo que tres empleados de ese centro, Donato, de 25 años; Manuel, de 22, e Iván, de 33, ya fueron vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva y sujetos a juicio.

Enfrentamiento genera pánico

Durante el domingo se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y hombres armados en el sector Scally de Los Mochis.

La persecución a balazos culminó con la detención de ocho civiles armados que viajaban a bordo de una camioneta, a los que se les aseguró un arsenal; cuatro de los detenidos resultaron heridos y fueron hospitalizados.

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De acuerdo con las investigaciones, los elementos federales, al ser atacados con armas automáticas, respondieron la agresión e iniciaron la persecución de los civiles por la avenida Antonio Rosales, donde se ubica un corredor comercial y la iglesia católica Nuestra Señora de Fátima, cuyos feligreses que se encontraban en una misa fúnebre entraron en pánico.

A través de un video divulgado en las redes sociales se conoció que debido a la balacera, el párroco Joel Valdez Villegas, que oficiaba la misa, ordenó cerrar las puertas y pidió a los asistentes guardar la calma y no alterarse ante las continuas detonaciones que se escucharon e interrumpieron el servicio religioso.

La persecución culminó en el cruce del bulevar Antonio Rosales y la calle Alfonso Cano, en Scally, donde los atacantes que viajaban en una camioneta se estrellaron contra un árbol que estaba en un camellón.

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Como resultado del accidente, tres civiles armados resultaron lesionados por el impacto y uno más sufrió una herida de bala.

Según el informe, durante el enfrentamiento, ocho personas fueron detenidas con siete fusiles automáticos, 54 cargadores abastecidos, 725 cartuchos, chalecos tácticos y una camioneta de modelo reciente.

Al respecto, el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, negó que se viva una situación de alarma por la serie de hechos violentos que se han registrado en la región durante las últimas semanas.

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