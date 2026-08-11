Al destacar la inversión para el oriente del Valle de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se revisa la recuperación de la Línea A del Metro, que va de Pantitlán a La Paz; sin embargo, dijo que aún no tiene recursos para hacerlo, por lo que se revisa el proyecto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“La parte de la Línea A, pues tenemos que ver en qué momento podemos destinarle recursos para recuperar, dado que Calzada Zaragoza tiene hundimientos. Entonces, la idea es que se pueda recuperar para que pueda recuperar velocidad la Línea A.

“Todavía estamos platicando eso con la Ciudad de México, pero lo que tiene que ver con la inundación en Los Reyes La Paz, que justamente es ahí una de las estaciones del Metro, de la Línea A donde se inunda, eso ya se está trabajando, ya tiene todos los recursos”, refirió.

Además, mencionó que se han destinado recursos para proyectos como el Tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio, para el Tren Lechería-AIFA, la Línea 12 del Metro hacia el poniente, y la Línea 4 del Cablebús que va por Tlalpan.

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