Brad Pitt revela que, luego de mantenerse sobrio por siete años, ha vuelto a consumir bebidas alcohólicas; ahora, dijo a la revista "Esquire", lo hace con medida, ya que, a sus 62 años, tiene otras muchas prioridades y, entre ellas, descarta la idea de amanecer con resaca.

El actor fue entrevistado por el medio estadounidense, a propósito de "En el corazón de la bestia", su película más reciente, sin embargo, Ryan D´Agostino, su entrevistador, abordó otros temas, mientras descubría una faceta del actor poco conocida, su don de anfitrión.

El periodista fue recibido por Pitt, en su casa de Los Ángeles, la que adquirió apenas el otoño del año pasado y, entre los paisajes, casi pictóricos, que penetraban desde las amplias ventanas del domicilio del histrión, D´Agostino degustaba los quesos finos, frutos secos y semillas que le habían sido ofrecidos.

Lee también Chacho Gaytán y Alessandra Rosaldo dan sentido a la madurez; el dúo vuelve al Auditorio Nacional

Después de que, ambos, terminasen las botellas de agua mineral que bebieron, el reportero cuestionó a Brad acerca de la copa de vino que le había ofrecido, cuando recién lo recibió, en compañía de sus dos perros, de raza Doodle; Sundae y Vandy.

Cuando Brad se apresuró a servirle la copa, Ryan le preguntó si, su reserva la tenía en casa para la hora de recibir visitas ya que, como es bien sabido, el actor enfrentó problemas de alcoholismo, por lo que decidió dejar de beber, con la ayuda de Bradly Cooper, en 2019.

[Publicidad]

La respuesta del actor sorprendió a su entrevistador, al quien confió que, desde hace un tiempo, volvió a beber.

Lee también Raúl Rocha Cantú, captado en Mónaco, a días de que FGR girara otra orden de aprehensión en su contra; presume reloj de lujo

"No, yo estuve sobrio durante siete años y, después volví a caer", dijo, rematando su revelación con una atenuada risa, como narró DÁgostino.

[Publicidad]

El actor de "Once upon a time in Hollywood" ("Había una vez en Hollywood"), prosiguió y explicó, a pesar de que, cuando volvió a beber, tuvo algunos tropiezos, excediendo su ingesta de alcohol, ahora intenta medirse y recurrir a una copa de forma moderada, ya que, tiene claro que, se perdió de mucho en su época de embriaguez.

"(Bebo) de una manera más contenida, un par de veces me confié demasiado y pensé ´eso no me conviene´, no en grandes cantidades".

Lee también James Haven, hermano de Angelina Jolie, habla abiertamente de su homosexualidad, en el podcast de su exesposa

[Publicidad]

Como respuesta, obtuvo una clase de aprobación del periodista:

"Puedes tomarte una copa de vino".

A lo que Brad contestó:

[Publicidad]

"Sí, bueno, puedo tomarme unas cuantas, pero no muchas, tengo que tomármelo con profesionalidad".

El actor dijo al comunicador que, una de las cosas que más disfruta, es de los amaneceres por lo que, en la actualidad, no está dispuesto a perderse de ninguno de ellos, por permanecer en la cama pade los efectos colatarales de una noche de embriaguez.

La charla transcurrió y, el actor, habló de su deseo de regresar el tiempo, cuando oscilaba entre los 50 años, para dedicarse más a los proyectos que divisaba en su mente.

[Publicidad]

"Dios, quisiera recuperar mis cincuenta; cualquier cosa que tengas en mente, házla, ve por ella, ve por ella ahora".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc