La historia de una de las figuras más influyentes del futbol americano finalmente llegará a la gran pantalla. "Madden", la película biográfica protagonizada por Nicolas Cage y Christian Bale, ya tiene fecha de estreno y debutará en salas de cine por tiempo limitado antes de incorporarse al catálogo de Prime Video.

La producción de Amazon MGM Studios, dirigida por David O. Russell, se estrenará en cines seleccionados el 11 de noviembre como parte de su campaña rumbo a la temporada de premios. Una semana después, el 18 de noviembre, estará disponible para todos los suscriptores de Prime Video.

La decisión permite que la cinta cumpla con los requisitos para competir en los premios Óscar, una práctica cada vez más común entre los estudios que producen películas para plataformas de streaming.

Lee también James Haven, hermano de Angelina Jolie, habla abiertamente de su homosexualidad, en el podcast de su exesposa

¿De qué trata la película "Madden"?

La cinta sigue la vida de John Madden, entrenador que llevó a los Oakland Raiders a conquistar el Super Bowl y que, tras retirarse de los emparrillados, construyó una segunda carrera como uno de los comentaristas deportivos más reconocidos de Estados Unidos.

Pero su legado no terminó frente a las cámaras. Su nombre también dio origen a Madden NFL, una de las franquicias de videojuegos deportivos más exitosas de la historia, cuyo impacto trascendió generaciones de aficionados al futbol americano.

[Publicidad]

La película retrata esa evolución, desde su trabajo junto al histórico propietario de los Raiders, Al Davis, hasta convertirse en un personaje clave de la cultura popular.

Nicolas Cage interpreta a John Madden, mientras que Christian Bale da vida a Al Davis, una de las figuras más importantes en la historia de los Raiders.

El reparto también incluye a Kathryn Hahn, quien interpreta a Virginia Madden, esposa del entrenador; Sienna Miller como Carol Davis; John Mulaney en el papel de Trip Hawkins, fundador de EA Sports y pieza fundamental para el nacimiento del videojuego Madden NFL; además de Shane Gillis, cuyo personaje aún no ha sido revelado.

[Publicidad]

La dirección corre a cargo de David O. Russell, cineasta responsable de títulos como The Fighter, Silver Linings Playbook y American Hustle.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc