Las Chivas sumaron un nuevo fracaso en su más reciente historial, tras perder (0-1) con el FC Dallas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

El Rebaño necesitaba ganar sí o sí para quedarse con los tres puntos y no despedirse del torneo en el que compiten los clubes de la Liga MX y los de la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, el equipo de Gabriel Milito no pudo sumar las tres unidades y, con solitaria anotación de Logan Farrington, se llevó un fuerte revés, el primero en la Temporada 2026-27.

A pesar de que fue ampliamente superior, no logró reflejar en el marcador su dominio y dejó escapar la oportunidad de pelear con un título.

Prácticamente, las Chivas se despidieron a la Leagues Cup, sin pena ni gloria, ya que sólo cuentan con un punto tras las dos primeras jornadas.

De esta manera, el Rebaño quedó al borde de la eliminación, ya que un triunfo de los equipos que están por debajo en la tabla de la Liga MX lo haría oficial.

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De nueva cuenta, al escuadra de Gabriel Milito ejerció presión desde la posesión, pero desperdició las oportunidades que generó y no fue capaz de concretar.

Las Chivas necesitan mejorar, urgentemente, el tema de la contundencia porque no puede permitirse seguir dejando escapar victorias.

Todavía tiene que disputar el tercer y último juego de la fase de Liga de la Leagues Cup y el Apertura 2026 apenas está comenzando.

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Chivas es víctima de los MEMES y de la burla del FC Dallas tras practicamente quedar eliminado de Leagues Cup

Chivas MEMES

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