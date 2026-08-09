Más de tres décadas después de convertirse en uno de los mayores íconos de la cultura pop de los años 90, "Clueless" ("Ni idea", en español) regresará con una nueva historia. Paramount+ dio luz verde a una serie secuela de seis episodios que traerá de vuelta a Alicia Silverstone como Cher Horowitz, el personaje que marcó a toda una generación con su estilo, humor y personalidad.

Aunque originalmente estaba siendo desarrollado para Peacock, la plataforma decidió no continuar con la producción este año. Finalmente, Paramount+, estudio que heredó los derechos de la película estrenada en 1995, rescató la serie para convertirla en una de sus próximas apuestas originales.

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¿De qué tratará la nueva serie de "Clueless"?

A diferencia de intentos anteriores por reinventar la historia, esta producción funcionará como una continuación directa de la película original y estará ambientada en la actualidad.

La nueva etapa mostrará a Cher como una mujer exitosa en el mundo de los negocios, quien además construyó una vida familiar. Sin embargo, todo cambia cuando su hija llega a la adolescencia e ingresa a la preparatoria, obligándola a enfrentar una realidad para la que no se siente preparada.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la protagonista volverá a sentirse completamente "clueless", ahora intentando comprender los retos de criar a una adolescente en una época muy distinta a la que ella vivió.

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La serie reunirá tanto a figuras vinculadas con la película de 1995, como a algunos de los creadores más conocidos de la televisión juvenil.

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Los guiones estarán a cargo de Josh Schwartz, Stephanie Savage y Jordan Weiss, Schwartz y Savage son responsables de series como "Gossip Girl" y "The O.C.", mientras que los tres también participarán como productores ejecutivos.

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Alicia Silverstone no sólo retomará el personaje principal, sino que también formará parte de la producción ejecutiva junto con Amy Heckerling, escritora y directora de la película original, además de Robert Lawrence.

La producción también formará parte de la estrategia de la plataforma para fortalecer su catálogo de contenidos dirigidos al público femenino, junto con proyectos protagonizados por actrices como Nicole Kidman, Elle Fanning y Anne Hathaway.

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Además, Paramount confirmó que el rodaje comenzará en Los Ángeles durante 2027, ciudad donde también se filmó la cinta original. La producción ya inició los trámites para acceder a incentivos fiscales otorgados por la Comisión de Cine de California.

Estrenada en 1995, "Clueless" fue una adaptación contemporánea de "Emma", la novela de Jane Austen. Con el paso de los años, la cinta se convirtió en una referencia del cine adolescente gracias a su estética, su humor y la interpretación de Alicia Silverstone como Cher Horowitz.

El éxito dio pie a una serie de televisión emitida entre 1996 y 1999, protagonizada por Rachel Blanchard en el papel de Cher. La producción alcanzó tres temporadas y un total de 62 episodios, aunque fue cancelada después de que sus niveles de audiencia disminuyeran durante la última entrega.

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