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Tabasco. - Miembros de la delegación de patinaje de velocidad de Ecuador sufrieron el robo de su equipo especializado y pertenencias personales en Villahermosa, en vísperas del inicio del Campeonato Nacional de Patines sobre Ruedas.
El atraco ocurrió la noche del sábado en las instalaciones del complejo deportivo Olimpia XXI, donde delincuentes forzaron las cerraduras de al menos dos vehículos para sustraer material indispensable para la competencia, como bodys con los colores representativos del país sudamericano, botas profesionales y ruedas, además de mochilas, ropa, entre otros.
A través de un comunicado, los atletas afectados denunciaron la ausencia de vigilancia en el recinto deportivo a pesar del arribo de delegaciones nacionales e internacionales, e hicieron un llamado a la ciudadanía de Villahermosa para aportar datos que permitan recuperar lo robado, ofreciendo una recompensa a quien facilite información verídica.
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Tras el robo, el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET) anunció un operativo de seguridad permanente en Olimpia XXI hasta que concluya el evento.
Afirmó que ya se coordina con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dar con el equipo robado.
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Asimismo, dijo garantizar que se brindará el respaldo necesario a los patinadores ecuatorianos para asegurar su participación en el certamen.
Cabe señalar que, el arranque oficial de la competencia está programado para este miércoles 12 de agosto con la presencia de competidores de diversos estados del país, así como de Guatemala y Ecuador como delegaciones invitadas.
dmrr
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